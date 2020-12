¡No pasarás, Covid! Ian McKellen se vacuna contra el coronavirus

El Covid-19 ha transformado al mundo de muchas formas, la industria del cine se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y las personas se han visto obligadas a estar recluidas en casa por el riesgo de contagio. Sin embargo, después de más de un año desde que se reportara el primer caso de Covid-19, y después de meses de desarrollo, ya está comenzando a distribuirse la vacuna de Pfizer. En Reino Unido ya se inyectó la primera dosis de vacunas a casi 140,000 personas, y uno de los afortunados fue Ian McKellen (X-Men - 81%,El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94%, El Hobbit: La Desolación de Smaug - 75%).

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El mago Gandalf y el mutante Magneto son dos de los papeles más populares de Ian McKellen, y aunque primero formó parte de la franquicia de X-Men, el mago de El Señor de los Anillos es quizá el rol más importante de su carrera, pues además de que fue nominado al Óscar por El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, la mayoría lo recuerda sólo por Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos y la trilogía de El Hobbit.

A través de las redes sociales varios usuarios reaccionaron con alegría a la noticia de que McKellen se había vacunado y volvieron tendencia al mago Gandalf. Algunos aprovecharon para bromear diciendo que si el poderoso mago había tomado la vacuna y la recomendaba, debíamos hacerle caso, un mensaje especialmente dirigido a los infames anti-vacunas, aquellos que creen en teorías de conspiración de que las vacunas nos implantarán un chip. A través de Twitter el actor británico de 81 años expresó:

Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudaría en recomendarlo a nadie.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

También lee: Razones por las que El Señor de los Anillos es la mejor saga de la historia del cine

ITV News pudo hablar con McKellen y dijo sentirse muy feliz por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (National Health Service), ya que en su infancia que todos tuvieran acceso a una buena salud era tan solo un sueño. También dijo que deseaba abrazar a todos después de la vacuna, en parte como muestra de agradecimiento y en parte porque el contacto físico es una de las actividades que más recomendaron evitar para reducir las probabilidades de contagio:

La próxima vez que venga, bueno no, seis días después de que venga les voy a dar un gran abrazo a todos, ¿está permitido? No lo sé. Esa es la verdadera ventaja de todo esto, observar y ver qué funciona en este país y qué no, y me parece que el NHS está en la parte superior de la lista de instituciones que sí funcionan. Por supuesto, sé que no estaría vivo si no fuera por el NHS. Soy un poco mayor que el NHS, pero cuando era niño, tener un buen tratamiento médico disponible cuando fuera necesario era una idea maravillosa.

Finalmente bromeó sobre lo invasiva que es la aguja con la que te inyectan, pero animó a todos a ponérsela:

Es invasiva, por supuesto, parece un arma, una aguja, pero no lo es, ¡es un amigo! Animaría a todos a hacer lo sensato, no solo por ellos mismos sino por todos los demás, porque si estás libre de virus eso ayuda a todos los demás, ¿no es así?

Estas son algunas de las reacciones a la noticia que convirtieron en tendencia al mago Gandalf:

Gandalf se vacuna pero vos, que la tenés más clara, te diste cuenta que te quieren poner un chip y usar de conejillo de indias y vas a hacer lo imposible para no vacunarte.



Cuidado, tenés 99.99% de probabilidad de ser el pelotudo del siglo, fíjate 😅 https://t.co/Az3ca46Okl — Sebastián Cigarreta 🍀 (@grungecloud) December 17, 2020

Ya sabéis lo que le ha dicho #gandalf al covid no? pic.twitter.com/HSy6tKpHaH — S. R #yomequedoencasa 🏡 (@Baggiel) December 17, 2020

Se vacunó Gandalf y vos no te querés vacunar, pelotudo. pic.twitter.com/IA4XBg4rJd — Mike (@themicaelaworld) December 17, 2020

Buenos días a todes pero en especial a este Gandalf vacunado contra el covid. pic.twitter.com/nOLDo2vea1 — Elis Black (@elisblack) December 17, 2020

Los anticuerpos de Gandalf luchando tras recibir la vacuna. pic.twitter.com/EaR6UZv8kJ — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) December 16, 2020

Sir Ian McKellen ha recibido la vacuna del Covid. ‘Cualquiera que haya vivido tanto tiempo como yo está vivo porque ha recibido vacunas anteriores ... no solo las está recibiendo para usted, sino también para las personas cercanas, está haciendo su parte por la sociedad’.

Sir Ian McKellen has received the Covid vaccine. “Anyone who has lived as long as I have is alive because they have had previous vaccinations... you’re having it not just for yourself but for people who you are close to – you’re doing your bit for society.” pic.twitter.com/HpLC5ujVD8 — Jack Blackburn (@HackBlackburn) December 16, 2020

Si Gandalf, uno de los Maiar de Valinor y de la orden Istari, cree que es prudente y seguro vacunarse, probablemente sea una buena idea que tú también lo hagas.

If Gandalf, one of the Maiar of Valinor and of the Istari order, believes it is wise and safe to get vaccinated, it’s probably a good idea for you to be too. https://t.co/mp3llElpWO — Tacoz4Evry1 #f3f3 (@TrusteeGG) December 17, 2020

Escuchen a Gandalf.

Listen to Gandalf. https://t.co/CBZQh46s0Z — T Dub Ontario (@TDub38212236) December 17, 2020

Gandalf fue vacunado.

Gandalf gets vaccinated. https://t.co/sHfHFXqTLL — India Grace McAlister (@IndiaGMcAlister) December 17, 2020

No te vayas sin leer: Terapeuta explica por qué Aragorn es un gran ejemplo de masculinidad positiva