Marvel habría firmado nuevo trato con Sony para tener a Spider-Man en más proyectos

El año pasado una de las noticias que conmocionó a los fanáticos del MCU fue el enterarse que Sony y Marvel no habían logrado mantener el acuerdo que le permitía al estudio presentar a Spider-Man dentro de su franquicia. El actor a cargo de representar a este héroe, Tom Holland, junto con la presión de miles de fanáticos en redes sociales llevaron a las compañías a dejar que el trepamuros tuviera una película más dentro de este universo. No obstante, no quedó sentado cuál sería el futuro lejano del hombre araña ni quien se haría responsable de sus próximas aventuras, hasta ahora que un rumor dice que ambas compañías podrían llegar a una tregua para seguir trabajando en conjunto.

El hombre araña y sus múltiples posibilidades a partir de sus personajes y películas anteriores a las de Holland (Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, Spider-Man: Lejos de Casa - 82%) han sido el platillo principal de las últimas semanas debido a la posible reunión en pantalla de los tres actores que han interpretado al personaje. Todos están inmersos en estos rumores y posibles confirmaciones, sin embargo, también hay otros aspectos en los que se debería prestar cierta atención, como en el qué pasará una vez que estrene Spider-Man 3 y qué compañía seguirá llevando su historia después de esta película. Ante esta interrogante, el medio Geekosity ha informado sobre un posible nuevo acuerdo entre Disney y Sony que no solo podría ofrecer más colaboraciones cinematográficas de Spider-Man entre las dos compañías, sino también nuevos programas de televisión de acción en vivo.

De acuerdo con las fuentes de este medio, otro contrato está a punto de ser firmado por Disney y Sony para realizar otras tres películas en solitario adicionales. Esto podría significar que los años universitarios del Spider-Man que interpreta Tom Holland serían el foco de la segunda trilogía, y estarán bajo la supervisión de Marvel Studios si se firma el contrato.

Además de las películas también se discutiría en el contrato el desarrollo y distribución de series live-action que Sony tiene en mente. En esta cláusula entraría la plataforma de streaming de Disney. Sony al no tener una plataforma, podría ver en Disney Plus una opción viable para que sus producciones tengan mucha más visibilidad, ya que esta tiene una buena base de suscriptores que seguramente estarán interesados en verlas. Se ha dicho que Amazon estaría interesado en adquirirlas, pero por temas legales es casi imposible que gane esa contienda.

Sony ha establecido que tiene grandes planes no sólo para Spider-Man sino también para todos los personajes alrededor de él. Aún no ha revelado que pretende hacer con su spider-verse, pero algunas producciones incluyen a Madame Web entre otros. De firmarse el contrato entre las compañías involucradas, esto también significaría que la participación de Kevin Feige con las películas del Spider-Verse de Sony también aumentaría.

Desde mediados de este año se viene asegurando la existencia de este acuerdo. En ese entonces sólo se hablaba de que estaba siendo redactado, mientras que ahora se dice que está por ser firmado con todas las cláusulas ya establecidas.

Aún no hay nada asegurado ni confirmado, no obstante, esta jugada parece muy inteligente a nivel creativo para el desarrollo del personaje, y por supuesto desde el punto de vista financiero; por lo que podría ser más que probable que ambas compañías vean en este acuerdo una buena inversión a futuro que los mantendrá a ellos y a los fanáticos contentos en los años venideros.

Por su parte Spider-Man 3 está en proceso de filmación en la ciudad de Atlanta.

