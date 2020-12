Ridiculizan en redes a quienes piden una Lola Bunny más sensual en Space Jam 2

Space Jam 2: A New Legacy se ha convertido en una película realmente esperada por los fans del clásico estrenado en 1996. Esta aventura regresará para combinar acción real con animación, una tendencia que ya no se observa tan a menudo en la industria de mayor alcance. En los últimos días hemos observado algunos adelantos de la secuela, entre ellos la demostración de la imagen de Lola Bunny. Varios usuarios de las redes sociales se enfurecieron al descubrir el gran cambio hecho al personaje, una más reservado y acorde con la temático infantil de la cinta, lejos de la hipersexualización observada en la primera película. Quienes exigen el viejo diseño están siendo blancos de burla.

En la película 1996, un propietario de un parque de atracciones alienígena está desesperado por conseguir nuevas atracciones y decide que los Looney Tunes serían perfectos. Envía a sus subordinados para que se los traigan, ya sea que Bugs Bunny y compañía quieran ir o no. Bien armado para su tamaño, Bugs Bunny se ve obligado a engañarlos para que acepten una competencia para determinar su libertad. Aprovechando a sus enemigos débiles y de patas rechonchas, la pandilla elige el baloncesto para tener la posibilidad más segura de ganar. Sin embargo, los Nerdlucks roban el talento de otros. Desesperado, Bugs Bunny pide la ayuda de Michael Jordan para que les ayude a tener la oportunidad de ganar su libertad, dando un gran espectáculo al público.

En aquella cinta, Lola Bunny se presenta para ayuda a los Toons y desde el prime momento observamos que el personaje es una gran tentación para Bugs. El diseño de la coneja es el de un chica joven basquetbolista que utiliza ropa descubierta, convirtiéndose en una favorita de quienes consumen animación antropomórfica sexualizada. Además de su talento como jugadora de baloncesto, Lola también es el interés amoroso del conejo y rápidamente pasó a ser lo mismo entre varios espectadores de la película. Pero las cosas son diferente ahora con la secuela.

El nuevo diseño de Lola Bunny es más recatado, el uniforme ahora no es un top que descubre su cintura, además, las curvas ya no son tan pronunciadas; en cambio, se ha optado por una apariencia más deportiva y familiar que sincronice con la clasificación para menores que tendrá la película. Lo anterior ha resultado fatal para quienes esperaban que Lola se viera exactamente igual que en la película estrenada el siglo pasado, las quejas no tardaron en aparecer en redes sociales pero también aquellos que se burlan de ellos por exigir a Warner la sexualización de Lola. En Twitter el personaje pasó a ser tendencia gracias a quienes se involucraron en el debate.

Los tiempos recientes han logrado un cambio en la industria, al menos en Hollywood. Los personajes femeninos han tratado de dejar atrás la sexualización y sus escritores y diseñadores prefieren concederles tonos que vayan con los progresos del siglo. Muchas de las mujeres que podemos encontrar en las ficciones presentes han adoptado un estilo independiente que no las asume como objetos, sino como entidades de voluntad fuerte, que no están ahí para el consumo lascivo del público. Esto lo podemos observar en las series y películas de los estudios más grandes del negocio del entretenimiento, y claro que Warner Bros. quiere lo mismo con el nuevo diseño de Lola Bunny en Space Jam 2.

La controversia por la imagen de la coneja se mantiene y las opiniones en redes sociales se dividen en varias. A continuación te presentamos algunas de las publicaciones que han hecho los usuarios del Twitter sobre el tema, las burlas a quienes se pusieron exigentes con Lola.

Yo leyendo como los furros están bien indignados por la nueva Lola Bunny* pic.twitter.com/WtlEAHfPXs — 𝙂𝙚𝙩𝙖𝙬𝙖𝙮 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢𝙚𝙧 (@xocconostle) December 16, 2020

El vato que se queja por el nuevo diseño de Lola Bunny: pic.twitter.com/wSlIgW6Tc0 — Earth is dying, help me Jesus (@axayacatlh) December 16, 2020

Solo le pusieron la playera más larga a Lola Bunny y ya están exigiendo sus derechos los furro lovers *emoji que ríe* pic.twitter.com/5BuRlI41w3 — Jelly-Hungry Waffle 💤🐈 (@sekikki) December 16, 2020

La gente que se molesta porque le cambiaron el diseño a Lola Bunny en Space Jam 2021 seguro es la misma gente que hipersexualizó a Judy en Zootopia. pic.twitter.com/LuFQAsdXTi — Arturia (@DoubleGender) December 16, 2020

Y cuando pensabas que los vatos no podían ser más raros... se enojaron porque no sexualizaron a Lola Bunny en la nueva versión de Space Jam. — Bob Feminista (@bobfeministapop) December 15, 2020

OH NO! NO HYPERSEXUALIZARON A LOLA BUNNY!! COMO SE ATREVEN? ES LA UNICA RAZON PARA VER ESAS PELICULAS, NO EXISTEN PERSONAJES FEMENINOS (en este caso hembras) QUE NO VIVAN PARA COMPLACER LOS DESEOS SEXUALES DE LOS DEMAS! ES LA TRAGEDIA DEL AÑO .-. — Raackso de la Arena (@Rackso55) December 17, 2020

Al parecer hay gente quejándose de que le hayan quitado el furry factor a Lola Bunny sin saber que ya tiene tiempo que le han querido dar una personalidad más allá de gateway furry.



Esta Lola tenía autonomía como personaje...Aunque creo que estoy sesgado con ese show de LT. pic.twitter.com/ygouhi69DJ — CPB052-VS- Honey BooBoogers (@TheVicSantiago) December 17, 2020

No entiendo la crítica a la "nueva" imagen de Lola Bunny.

Es exactamente igual, solo que en este preview sale en un momento deportista, no de "seducción". — CallMeAstronauta (@astridmachado) December 17, 2020

¿Todo bien con los que se enojan por no sexualizar un dibujo animado? Lola Bunny pic.twitter.com/ZX1azsxVDm — Ericmonrreal (@Ericmonrreal07) December 17, 2020

Un vato con el que salía, me confesó que de chavito tenía un fetiche y se masturbaba pensando en Lola Bunny, igual con Jessica Rabbit.



La neta, la hipersexualización de dibujos animados si ha dejado bien dañados a los onvres 😐 — Abi con i latina (@abiWan__) December 17, 2020

Sigan llorando todo lo que quieran, esta siempre será la mejor lola bunny pic.twitter.com/UsI6b2dQzd — Betzabird (@FENR0) December 17, 2020

