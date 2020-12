Critican a Marvel por hacer recast de Cassie Lang y no avisarle a Emma Fuhrman, actriz de Avengers: Endgame

Con el Disney Investor Day fueron muchos los detalles que se revelaron en cuanto a las distintas franquicias que posee la compañía. En la sección de Marvel Studios se confirmó la tercera parte de Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, junto con el antagonista que se enfrentará al héroe y el jefe de Marvel, Kevin Feige, dijo que Cassie Lang, la hija de Ant-Man/Scott Lang, será interpretada por la actriz Kathryn Newton, de 23 años. Este último anuncio sorprendió a los fanáticos debido a que esperaban que Emma Fuhrmann continuara con el papel después de haberlo interpretado en Avengers: Endgame - 95%.

Son fuertes los rumores que indican que para Ant-Man and the Wasp: Quantumania la ya no tan pequeña hija de Scott, Cassie asumirá el papel de heroína al convertirse en Stature. Este detalle emociona a los seguidores del MCU porque podría significar que los Young Avengers están en camino. No obstante, el hecho de haber cambiado a la actriz Emma Fuhrmann, quien dio vida a Cassie en la película de Joe Russo y Anthony Russo, y haber elegido a Kathryn Newton para interpretarla, no les sentó tan bien. Ante esto, han sido varios los usuarios que hicieron uso de las redes sociales para expresar su inconformidad:

Cassie Lang merece algo mejor, Emma Fuhrmann merece algo mejor.

cassie lang deserves better, emma fuhrman deserves better pic.twitter.com/Rgx5LTqPfR — anna ✨ (@theeternalsx) December 15, 2020

¿Qué pasó exactamente a Emma Fuhrmann? ¿Por qué no vuelve para interpretar a Cassie?

What was wrong with Emma Fuhrman exactly? Why isn't she coming back to play Cassie? — Mr. Personman (@Notacatatall) December 11, 2020

El director de casting principal de las películas de MCU es el mismo director de casting de Detective Pikachu. Por eso reemplazaron a Emma Fuhrman en el #MCU Kathryn Newton fue la PEOR parte de esa película. Muy triste. No me importa si funcionó en esa nueva película Freaky. Ella no debería haber reemplazado a Emma

The main casting director of MCU movies is the same casting director for Detective Pikachu. Thats why they replaced Emma Fuhrman in the #MCU Kathryn Newton was the WORST part of that movie. Big sad. I dont care if she was in that new movie Freaky. She shouldn't have replaced Emma pic.twitter.com/puY2GpesoI — The Great Gonzo (@gonzalolololol) December 15, 2020

No me sienta bien que Emma Fuhrmann haya sido remplazada.

Emma Fuhrman being replaced doesn't sit well with me... — Billie (@elrorre) December 11, 2020

Mira, amo a Kathryn Newton, creo que es genial, pero Emma, obviamente, no quería dejar el papel. Kathryn probablemente fue elegida porque ahora tiene más reconocimiento, a Emma le encantaba su trabajo y muchos fans la reconocen. emma fuhrman se merece algo mejor.

look i love kathryn newton, i think she's great but emma obviously didn't want to leave the role. kathryn probably got casted bc she has more recognization now, emma loved her job and had tons of fans harass her. emma fuhrman deserves better. — anna ✨ (@theeternalsx) December 15, 2020

Estoy algo decepcionada de que Emma Fuhrmann no vuelva como Cassie Lang. Aunque fue menor, tuvo una de las escenas más impactantes emocionalmente en Endgame que instantáneamente mostró una sólida química padre-hija con Paul Rudd.

I am somewhat disappointed Emma Fuhrmann won’t be back as Cassie Lang. Though it was minor, she had one of the most emotionally impactful scenes in Endgame which instantly displayed solid father-daughter chemistry with Paul Rudd. — Jon 🌙 (@blvze97) December 11, 2020

Por su parte, Emma ha declarado que se enteró durante el Disney Investor Day que Newton había sido elegida para tomar su lugar. A través de sus redes sociales expresó su tristeza mientras agradecía el cariño que los fanáticos le han brindado con sus publicaciones:

Solo quiero decir que he leído todos sus amables mensajes. Gracias por todo su apoyo. Ha significado el mundo para mí. Estaba tan triste como todos ustedes al escuchar las noticias el jueves. Solo puedo esperar que esto signifique que hay algo más para mí en el futuro de la MCU. Siempre estaré agradecida de haber sido parte del MCU y la película más grande de todos los tiempos. Ser actriz sigue siendo mi pasión número uno y espero con ansias lo que depara el futuro.

Just wanted to come on here & say that I see all your kind messages❤️ Thank you for all your support. It has meant the world to me. I was as sad as you all were to hear the news Thursday. I can only hope that this means there is something else for me in the future of the MCU. /1 — Emma Fuhrmann (@EmmaFuhrmann) December 15, 2020

Tal como mencionó la actriz la noticia no le sentó bien, ya que a pesar de haber tenido una escena tan pequeña con Paul Rudd, hizo una investigación sobre el personaje antes de rodar, por lo que estaba entusiasmada con la idea de poder convertirse en Stature en películas futuras. Así que cuando el año pasado el medio Comic Book le preguntó si repetiría el papel, la actriz contestó:

No puedo decirlo, sabes. Son [Marvel] muy reservados, pero por mi investigación, sé que en los cómics Cassie se convierte en Stature y Stinger en Young Avengers y eso sería genial.

Cassie Lang apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel por primera vez en Ant-Man interpretada por Abby Ryder Fortson, quien daba vida a una pequeña hija de Scott para después repetir papel en Ant-Man and the Wasp - 85%. Emma fue elegida para ser una versión más grande del personaje ya que en se encuentra con su padre 5 años después de que Thanos (Josh Brolin) blippeara a la mitad del planeta.

