Rian Johnson agradece el apoyo de los fans en el aniversario de Star Wars: Los Últimos Jedi

Han pasado varios años desde el estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y la influencia de aquella película todavía se siente, para bien o para mal. No es ningún secreto señalar a episodio VIII como la cinta más divisoria de la marca caída en manos de Disney, sin embargo, en su tercer aniversario el director Rian Johnson agradece todo el apoyo que muchos fanáticos le dieron a este trabajo. A pesar de las críticas, el cineasta cuenta con una sólida base de seguidores que enaltecer su labor en Star Wars. Aunque algunos han intentado doblegar a Johnson con sus comentarios, él se mantiene firme en redes sociales.

En Los Últimos Jedi nos encontramos con un Luke Skywalker muy diferente al que conocimos en la trilogía principal. Mientras que en su juventud el Maestro Jedi se caracterizó por su fuerza y sentido temerario, en episodio VIII lo observamos resignado ante el pasado, ante su fallo como instructor de la Fuerza y la caída del Templo Jedi a manos del Lado Oscuro. Este fue uno de los muchos detalles que no agradó a los fans más veteranos de Star Wars, el cambio en la actitud del héroe que siempre hemos conocido, entre otros. A pesar de todo, Los Últimos Jedi cuenta con importantes virtudes y sus fans las valoran muchos. Rian Johnson agradece el cariño a tres años del estreno.

Lo he dicho antes y no he terminado de decirlo, los fanáticos de Star Wars son los MEJORES. Gracias por compartir todos los amables pensamientos de hoy. No puedo creer que hayan pasado 3 años. Los quiero muchachos.

Es probable que Rian Johnson jamás pueda deshacer el estigma que ha dejado Los Últimos Jedi, pero al menos tiene la certeza de que su película recibió calificaciones mucho más positivas que el Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Episodio IX resultó muy criticado tanto por la prensa como por fans debido a que no logró establecer una historia coherente; sí, es entretenida y ofrece grandes dosis de fanservice, pero falló al momento de introducir recursos que no tienen ni pies ni cabeza, toneladas de información para procesar en tan solo dos horas. Sin lugar a dudas, se trató del esfuerzo de J.J. Abrams por complacer a absolutamente todos los fans de Star Wars… fallando en el camino.

Pero la secuela ha quedado atrás y Lucasfilm tendrá la oportunidad de redimirse con la inmensa cantidad de proyectos que tiene por delante y que anunció el pasado 10 de diciembre. Estamos a punto de ser bombardeados con tanto contenido de Star Wars que será problemático poder estar al pendiente de absolutamente todo; la apuesta de la empresa por el entretenimiento vía streaming ha llegado a nuevos horizontes. Cabe mencionar que The Mandalorian - 91% ya es lo suficientemente notable como para imaginar que nos esperan tiempos mejores en compañía de la nueva etapa.

Y tú, ¿eres de los que apoya o desprecia a Star Wars: Los Últimos Jedi de Rian Johnson? A continuación te presentamos algunos tuits de apoyo hacia la película en su tercer aniversario.

3 años desde el lanzamiento de The Last Jedi. Es una obra maestra cinematográfica y una de las mejores películas de Star Wars. Película muy subestimada y demasiado odiada.

Dado que The Last Jedi es tendencia, solo quiero decir que es la mejor película de las secuelas y que hizo maravillas en muchas cosas que necesitan expansión, incluyendo al personaje de Kylo y la historia de Star Wars. El odio que recibió es absolutamente estúpido y la película es fantástica.

Since The Last Jedi is trending, I just wanna say that it’s the best Sequel movie and it did wonders for a lot of things that need expansion on including Kylo’s character and the Star Wars lore.



Pero no todo fue apoyo para Rian Johnson y su película. Hay quienes no perdonan al episodio VIII.

The Last Jedi se estrenó hoy hace tres años, y ese día debería ser conocido como el día en que se estrenó la peor película de Star Wars.

The Last Jedi: tres años después, todavía no nos gustará esa película hasta que sea descanonizada y, dado que eso nunca sucederá, no nos gustará para siempre. La peor película de Rhino Johnson que ha hecho en su vida y claramente su represalia por J.J. Abrams y su Star Trek.

