Disney Plus añadirá Dinosaurios a su catálogo

Las plataformas de streaming son lo de hoy y gracias a ellas podemos tener al alcance de nuestra mano una importante cantidad de series y películas que en muchas ocasiones no pueden encontrarse en otros sitios. A través de Collider se informa que al catálogo de Disney Plus llegará muy pronto Dinosaurios, la famosa serie de Michael Jacobs y Bob Young que obtuvo notable popularidad al principio de los años noventa y que por un largo tiempo fue repetida en Latinoamérica y otras partes del mundo. La empresa del ratón está cada vez más comprometida con sus usuarios, por lo que no descansará hasta llevar a sus pantallas el mejor contenido del mercado.

Dinosaurios fue una serie de comedia familiar emitida de 1991 a 1994. Con cuatro temporadas y 65 episodios, narra la vida de la familia Sinclair, dinosaurios antropomórficos que habitan decenas de millones de años antes de Cristo. A través de los capítulos somos testigos de su día a día, un acercamiento a un tipo de familia estadounidense de clase media que con sus aventuras quiso compartir enseñanzas y valores al público, incluso controvertidas problemáticas sociales, logrando un estatus de mito entre los consumidores de la pantalla chica. Fue parcialmente producida por la compañía de Jim Henson, encargada de desarrollar otros clásicos como El Cristal Encantado - 72% o El Laberinto.

Bastante se ha dicho sobre los alcances de Dinosaurios en los años noventa, con muchos incluso señalando que la serie fue un producto adelantado a su tiempo. Para el 29 de enero de 2021 estará disponible en la plataforma de Disney Plus y las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de adentrarse en su historia (o criticarla si es que encuentran algún diálogo o situación que no se sincronice con el tiempo presente). Collider tuvo la oportunidad de hablar con Brian Henson, productor ejecutivo de la serie, quien está muy entusiasmado por la llegada de Dinosaurios a la plataforma de streaming perteneciente a una de las empresas más grandes del entretenimiento actual.

Aunque hasta hace muy poco estaba en Hulu y ha tenido bastantes seguidores ahí, creo que la audiencia la encontrará más fácilmente en Disney Plus, lo cual es fantástico. Queda muy bien en Disney Plus. Cuando estaban decidiendo su destino, finalmente llegaron a la conclusión de que que Dinosaurios debería terminar en Disney Plus. Creo que encontrará una base de audiencia más grande y nueva ahí.

Henson también habló sobre sus días en el set de rodaje de Dinosaurios hace varias décadas, fueron tiempo de gra esfuerzo para los actores y el resto del equipo, quienes tenían que someterse a largas jornadas de trabajo para sacar adelante el producto.

Fue muy ambicioso y muy divertido. Filmamos cinco días a la semana, pero a menudo eran 14 horas todos los días. Entonces podían ser 70 horas en cinco días. El horario de rodaje del lunes comenzaba a las 7 de la mañana y a menudo terminaría a las 9 de la noche. Para el viernes, empezaba a filmar a las 4 pm y terminaba a las 7 el sábado por la mañana, porque seguíamos teniendo suficiente tiempo para que la gente durmiera entre los días. Ahora nunca podría hacerlo. La idea de trabajar tan duro me pone nervioso. Nunca podría volver a hacerlo.

Disney Plus se habilitó en Latinoamérica el mes pasado y vaya que ha tenido buena aceptación entre los consumidores. Aunque se encuentra lejos de alcanzar los números de Netflix en todo el mundo, el proceso de añadir más y mejor contenido a su catálogo será el imán que atraiga más consumidores en el futuro. La carrera por la supremacía en el negocio del streaming se mantiene y los años nos dirán si el gigante rojo permanece en su sitio de honor o es derrotado por el azul recién llegado. Los usuarios de las plataformas tienen decisiones complicadas en el horizonte, elegir los mejores del mercado y cederles su dinero.

