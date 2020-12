Trilogía de Rian Johnson habría sido cancelada y nadie dijo nada

Disney compró Lucasfilm en 2012 y no pasó mucho tiempo para que revelara al mundo la nueva película de Star Wars. El estudio se puso a trabajar rápidamente en una nueva historia y pronto tuvimos personajes nunca antes conocidos en medio de una aventura espectacular que prometía grandes respuestas a misterios fascinantes. Pero el resultado final se convirtió en una pesadilla para los ejecutivos. Rian Johnson fue el director elegido para desarrollar el episodio VIII, y poco antes de su estrenó Lucasfilm anunció que el cineasta se haría cargo de un trilogía nueva, sin embargo, las cosas para Rian parecen haber cambiado bastante. Los últimos años dan suficientes motivos para pensar que su saga ha sido cancelada.

Johnson presentó Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% en diciembre de 2017 y vaya que introdujo una serie de ideas interesantes para los ideales convencionales de esta historia: el hecho de que la sangre no importa y que un elegido de la Fuerza puede venir de cualquier sitio, además, cambió un poco a los personajes de la trilogía original; para Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, Abrams se deshace completamente de lo anterior en un intento de no padecer todo el odio y las críticas que recibió episodio VIII… errando de forma monumental. La última entrega de la nueva trilogía recibió las peores calificaciones y comentarios, además, su desempeño en taquilla fue lamentable en comparación con el de sus predecesoras.

Pero de Rian Johnson y su trilogía no hemos tenido noticias. El sitio Inside the Magic rescata las fechas en que recibimos actualizaciones sobre aquel posible proyecto, señalando la primera vez en que fue anunciado: 2017, para enero de 2018 Johnson compartió más detalles sobre sus futuras películas, comentando que podríamos toparnos con algunos personas familiares; en septiembre reveló a los medios que las cintas comenzarían a desarrollarse después del lanzamiento de Entre Navajas y Secretos - 100% (estrenada en septiembre de 2019); en febrero de 2019 el director declaró que a pesar de los rumores sobre una cancelación, los planes seguían firmes. Poco después, Kathleen Kennedy declaró que Rian estaba trabajando para la futura película que había caído en manos de los showrunners de Game of Thrones - 59%, poco después, ese par terminó abruptamente su relación con Lucasfilm y se marcharon a Netflix. Desde entonces todo se ha silenciado.

Inside the Magic declara que existen motivos suficiente para creer con firmeza que la trilogía de Rian Johnson ha sido completamente cancelada por los altos señores de Lucasfilm. La primera razón es que Los Últimos Jedi recibió muy malos comentarios por parte de los fans, quienes no encontraron satisfacción al ver un tanto modificada lo que parece ser la esencia de Star Wars; gran parte del fandom opina que episodio VIII es un desastre monumental en la trilogía de Disney. Lo anterior pudo ser motivación suficiente para que Kennedy y se gente prefiriera romper lazos con el cineasta, sin arriesgarse más de la cuenta al desprecio de los fans.

La segunda razón es que The Mandalorian - 91% ha sido un completo éxito en los laboratorios de Lucasfilm y eso es algo que ni los ejecutivos esperaban. La historia de Din Djarin y Grogu ha capturado el corazón de los fans y decididamente quieren ver mucho más sobre el dúo; la buena recepción de la serie ha desplazado en definitiva a las películas que algunas vez se pensaron para Rian Johnson. Y la tercera razón es que no se hizo mención al director en el comentado Disney Investor Day el pasado 10 de diciembre, sesión en la que la empresa presentó una importante cantidad de series para Star Wars, incluyendo la película de Patty Jenkins; la ausencia de Johnson deja claro que Lucasfilm no está pensando en él.

Ni Lucasfilm ni Rian Johnson han ofrecido una confirmación sobre la cancelación de la trilogía, por lo que no podemos estar 100% seguros. Con la inmensa cantidad de proyectos que el estudio producirá en 2021 y 2022 para la pantalla chica, la agenda estará muy apretada como para prestar atención a otras cosas. La siguiente película de la marca llegará a finales de 2022 y las expectativas son bastante altas, pues estará a cargo de Taika Waititi.

