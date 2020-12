Amber Heard cobra por dar pláticas sobre violencia doméstica

La ex pareja más tóxica de Hollywood, conformada por Johnny Depp (Waiting for the Barbarians - 51%, Asesinato en el Expreso de Oriente - 58%) y Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%) continúa dando mucho de qué hablar, pues su pleito legal aún no termina y todavía les falta enfrentar un juicio en Estados Unidos por la demanda de difamación que el actor de Piratas del Caribe - 67% interpuso contra la actriz. Sin embargo, por el momento, la protagonista de Aquaman está disfrutando las mieles de la victoria y ahora cobra por dar pláticas sobre violencia de género.

Luego de que un juez británico dictaminara que Heard y el periódico británico The Sun tuvieran las pruebas necesarias para describir a Depp como un ‘golpeador de esposas’, las cosas para ambos actores han sido muy distintas. Por un lado, el intérprete de 57 años fue despedido casi de manera inmediata de Animales Fantásticos 3, en la que interpretaría al villano. Asimismo, su película Minamata fue eliminada de la programación de festivales de cine y ahora ningún estudio quiere trabajar con él.

Heard, por otro lado, ha disfrutado de las mieles de la victoria, pues no solo no ha sido despedida de Aquaman 2, sino que se ha insinuado que su papel podría ser más importante en el Universo Extendido de DC. Asimismo, se ha reportado que otras franquicias de gran renombre podrían trabajar con ella y ahora ha encontrado otro modo de ganar dinero y, aunque suene absurdo, considerando las pruebas que se han dado a conocer durante su batalla legal, fue contratada por The Harry Walker Agency como oradora.

Como si se tratara de una broma de mal gusto, en la página web de la agencia se puede leer que se describe a Heard como una defensora de los derechos de las mujeres y de las sobrevivientes de violencia de género, aún cuando ya ha quedado más que demostrado que ella también ejerció violencia y de hecho, de cara al juicio que enfrentará contra Depp en Virginia, perdió a una de sus testigos más importantes, Amanda de Cadenet, una verdadera activista, quien se enteró de las agresiones de la actriz.

En el portal de la agencia continúan reconociendo la trayectoria de activismo de la actriz, quien, según afirman, ha luchado por los derechos civiles de las mujeres:

Defensora abierta de los derechos de las mujeres y de los derechos civiles de las sobrevivientes de toda violencia de género en todo el mundo, Amber trabaja con organizaciones que alientan a las sobrevivientes, tanto personal como políticamente, a presentarse y reclamar su poder. Amber hace viajes frecuentes a DC para presionar y luchar en nombre de los derechos civiles de las mujeres y las innumerables sobrevivientes silenciosas de la violencia de género.

De igual manera, la agencia describe sus pláticas como "profundamente conmovedoras" y dice que contratarla es una excelente opción para un grupo u organización que busca "una inspiración muy necesaria de una mujer que camina día a día buscando ser una contribución".

Para algunos, la decisión de la agencia de contratar a una figura tan divisiva para hablar de temas delicados como estos está totalmente fuera de lugar, sobre todo porque hay audios que demuestran que la actriz es una persona violenta. Sin embargo, la batalla entre ambos actores aún continúa y Heard aún tendrá que esperar para ver cómo se resuelve el juicio en Estados Unidos, pues Depp ya no tiene nada, pero ella tiene todo que perder.

