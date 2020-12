Fans se burlan de Chris Pratt porque Star-Lord fue declarado bisexual y poliamoroso

Los últimos meses han sido complicados para Chris Pratt (Unidos - 84%, Jurassic World: El Reino Caído - 58%, Avengers: Infinity War - 79%), quien se ha visto envuelto en situaciones polémicas en más de una ocasión. Por un lado, hace un año, el actor Elliot Page (My Days of Mercy - 100%, Into the Forest - 77%, Window Horses - 100%) lo acusó de pertenecer a una iglesia que promueve ideas homofóbicas e intolerantes contra la comunidad LGBT+ y, recientemente, el protagonista de Guardianes de la Galaxia - 91% fue criticado por no asistir a un evento virtual de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Joe Biden, por lo que fue visto como un racista republicano.

A partir de lo anterior y con la reciente revelación de que Star-Lord, el personaje interpretado por Pratt en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue declarado bisexual y poliamoroso, el actor se convirtió en el centro de las burlas en redes sociales por lo irónico de la situación.

En un nuevo número de la serie de cómics de Guardianes de la Galaxia, titulado I Shall Make You a Star-Lord, se revela la sexualidad del personaje, quien, en una realidad alternativa, mantiene una relación poliamorosa con dos humanoides, uno femenino y otro masculino. Sin embargo, debido a algunos problemas, Star-Lord es obligado a regresar al mundo que conoce, dejando atrás a sus enamorados.

Si bien el actor negó el año pasado las acusaciones de Elliot Page y defendió a su iglesia diciendo que aceptan a todos, se ha comprobado que la congregación religiosa ha emitido declaraciones intolerantes y homofóbicas. En 2015, el pastor Brian Houston dijo que su Iglesia, a la que también pertenecen Justin Bieber, Selena Gomez y más celebridades, está en contra de la homosexualidad y no permiten ese ‘estilo de vida’.

De esta manera, aunque Pratt no se haya declarado homofóbico, sí es parte de una congregación que lo es, por lo que será interesante ver su reacción y la de los suyos ahora que uno de los personajes más reconocidos de su carrera fue declarado bisexual y poliamoroso.

Como era de esperarse, las burlas en redes sociales no tardaron en llegar y ahora que Chris Pratt se ha posicionado como el menos popular y querido de los Chris de Hollywood, pues Hemsworth, Evans y Pine no han dado de qué hablar, usuarios de Twitter utilizaron lo cómico e irónico de la situación para compartir divertidas reacciones.

A continuación dejamos algunos de estos mensajes en los fans no perdonaron y se burlaron con todo del actor:

Chris Pratt cuando se da cuenta de que Star Lord es bisexual.

chris pratt when he realizes star lord is bisexual pic.twitter.com/cbqM4Hte2E — 🤍 zoey 🤍 (@blissfullybub) December 14, 2020

Chris Pratt cuando los cómics de Marvel hicieron que Star-Lord sea bisexual / pansexual:

Chris Pratt when the Marvel comics made Star-Lord bisexual/pansexual: pic.twitter.com/MNQ4QtAIjH — Seven Swans A-Swimming, WOOOOOO (@MegaTakesATwit) December 14, 2020

Marvel: Star Lord es bisexual Chris Pratt en su casa:

marvel: star lord is bisexual

chris pratt in his house: pic.twitter.com/7UAGZGw9PM — ryu!! (@R3MUSLUPIN) December 14, 2020

*Star Lord siendo del canon bisexual* Chris Pratt, quien va a una iglesia anti lgbt y descubre que Star lord es un personaje lgbt:

*Star lord being canon bisexual*



Chris Pratt who goes to an anti lgbt church finding out Star lord is an lgbt character: pic.twitter.com/PaSD5SXqgl — Victoria (@TargaryenHalsey) December 14, 2020

Ahora que Star Lord es bisexual… El mundo se vuelve para ver la reacción de Chris Pratt.

Now that Star Lord is bisexual...



The world turns to see Chris Pratt's reaction. pic.twitter.com/CXhkQK98o0 — Beautidivergence 🐝 (@Beautidivergen2) December 13, 2020

Entonces, aparentemente, Star lord es bisexual. También es interpretado por Chris Pratt, quien va a una iglesia anti-LGBTQ. El tiempo de Dios siempre es el correcto.

So apparently Star lord is Bisexual. He is also portrayed by Chris Pratt who goes to an Anti-LGBTQ church. God’s timing is always right ☺️ — Bri_tdg (@TdgBri) December 13, 2020

