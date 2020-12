Marvel podría estar planeando una película de Daredevil con Charlie Cox como protagonista

La semana pasada Marvel Studios lanzó mucha información en el marco del Disney Investors Day, dieron detalles sobre lo que está preparando para sus futuras producciones. Los fanáticos quedaron complacidos con lo que se viene especialmente porque se ha confirmado la llegada de un grupo de héroes que no han formado parte del MCU hasta ahora: Los Cuatro Fantásticos. Y aunque la noticia es ‘fantástica’ muchos se siguen preguntando en qué momento confirmarán el regreso –e inclusión- de Daredevil al Universo Cinematográfico, y sus peticiones podrían volverse realidad gracias a que los rumores apuntan una posible película de este personaje en el futuro.

Las posibilidades que tiene Marvel Studios con los personajes que posee son infinitas y los fanáticos podrían pasarse horas sacando teorías de cómo es que incluirán a nuevos héroes. Pero con el hermetismo de la compañía en cuanto a sus proyecciones, no queda más que alimentar las especulaciones a base de rumores. El más reciente asegura que Kevin Feige y su equipo, están en negociaciones con Charlie Cox para que vuelva a interpretar a Daredevil, pero no en una serie sino en formato de largometraje. De acuerdo con algunas fuentes del medio Small Screen, el estudio estaría preparándose para la llegada del Hombre Sin Miedo a sus filas de héroes, teniendo primero una participación en She-Hulk para después tener su película individual:

Marvel Studios está trabajando actualmente en una película independiente de Daredevil con Cox como protagonista. Esto vendrá después de su aparición en She-Hulk y podría llegar en la Fase 6. De hecho, Daredevil tendrá su propia película. Charlie Cox y Marvel Studios se encuentran en las etapas finales de negociaciones. Después de eso, comenzarán a trabajar en el guion de la película y Marvel está buscando un director para la película.

El rumor de una película basada en la serie de Netflix y Marvel TV, Daredevil - 93% no es nuevo. Desde hace tiempo se sabe que Feige quiere ver al elenco de regreso. Cuando se comenzó a especular que una cinta podría estar entre las opciones se dijo que no sólo Cox estaría de regreso en su papel, sino que también los persones de Kingpin (Vincent D'Onofrio), Elektra Natchios (Elodie Yung ) y Benjamin Poindexter/Bullseye (Wilson Bethel) estarían de vuelta para una premisa básica en la que el villano sale de la cárcel y busca vengarse del héroe.

Las nuevas fuentes agregan que –de volverse realidad la película de Daredevil- sería de las más violentas y crudas del MCU:

Charlie Cox se está preparando para interpretar a Daredevil en She-Hulk y también su propia película de MCU. Esta película será bastante violenta y más cruda que otras películas del MCU, y escuché que podría estar relacionada con la película Blade

Otros medios como We Got This Covered no afirman que Daredevil pueda tener su propia película, pero sus fuentes sí están seguras de que Charlie Cox está contemplado y casi asegurado para involucrarse en el MCU. Antes de que se dijera que aparecerá en el marco de la serie She-Hulk, los rumores más fuertes apuntaban a que se convertiría en el abogado de Peter Parker en Spider-Man 3, ya que como pudimos ver en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, su identidad secreta es revelada y se le acusa de haber matado a Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Nada de lo anterior ha sido confirmado –o negado- por Marvel Studios, sin embargo, se puede esperar cualquier cosa; y sólo el tiempo dirá cómo acomodarán a estos héroes, ya que se también se ha dicho que Marvel espera que el Punisher de Jon Bernthal vuelva a aparecer en las pantallas.

