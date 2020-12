Amber Heard está feliz por haber terminado de grabar sus nuevas escenas para el Snyder Cut

Los últimos meses hemos observados que Amber Heard se ha convertido en actriz poco querida de la industria del entretenimiento. Obtuvo mayor fama y reconocimiento a nivel global gracias a su intervención en el DCEU como la princesa Mera, sin embargo, la polémica ocasionada por su vida personal no le ha sentado nada bien. A pesar de que obtuvo la victoria en el juicio que compartió con The Sun en contra de Johnny Depp, y que logró mantener su papel en la franquicia de superhéroes, las cosas no siguen bien para ella. Nueva información revela que ha terminado de grabar sus escenas nuevas en Zack Snyder's Justice League. ¿Serán bien recibidas por los fans?

Conocimos a Amber Heard como la princesa Mera en Liga de la Justicia - 41%, el personaje tiene una breve aparición durante el ataque a Atlantis, cuando Steppenwolf roba una de las Cajas Madre; ella intenta detenerlo utilizando sus poderes pero no logra contrarrestar su fuerza. Poco después la vemos mantener una conversación con Arthur Curry, quien por ese entonces no quería relacionarse demasiado con aquellos de las profundidades. Ese fue el vistazo inicial a la superheroína que se convertiría en la reina de los mares, una promesa de personaje que logró cumplir con las expectativas durante los minutos de Aquaman - 73% a finales de 2018.

Por supuesto que la versión de Liga de la Justicia presentada por Joss Whedon en 2017 ha quedado descartada y para el año entrante seremos testigos del nuevo trabajo realizado por Zack Snyder para HBO Max, una miniserie que narrará con mayor precisión y calidad los eventos de esa aventura. Para Comicbook, Amber Heard habló sobre su entusiasmo por haber terminado de grabar sus escenas para el nuevo corte de Liga de la Justicia.

Estoy muy emocionada por eso. Acabamos de terminar las nuevas grabaciones y me encantan los nerds. Me encantan los nerds, maldita sea, perdona mi lenguaje. Estoy muy emocionada por la cantidad de amor de los fanáticos y la cantidad de aprecio que Aquaman ha adquirido y que ha generado tanta emoción para Aquaman y Mera, lo que significa que volveremos. Estoy tan emocionada de grabar eso.

Aunque más de un millón y medio de personas firmaron la petición que exigía el despido de Amber Heard en Aquaman 2, Warner Bros. tomó la decisión de continuar trabajando con ella. Los seguidores del DCEU la verán en los próximos años como poderosa Mera.

Se han comentado muchas cosas sobre el impacto que tendrá la princesa Mera en Aquaman 2, la esperada aventura secuela del personaje que llegará a finales de 2022. Desde principios de noviembre, Heard habló para Entertainment Weekly sobre su emoción por iniciar grabaciones el año que viene y que nada tienen que ver las acciones de los fans en la permanencia o despido de actores: "Los rumores y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan [decisiones de casting] porque no tienen base en la realidad. Solo los fanáticos hicieron realidad Aquaman y Aquaman 2." La actriz está muy emocionada de que los fans sean testigos de su trabajo en la nueva película.

Los escándalos para el DCEU no cesan. Mucho tiempo ha padecido las malas decisiones de los ejecutivos y por desgracia sus películas nunca están a salvo del todo por X razón. Aquaman 2 se ha visto afectada por la controversia de Amber Heard y Wonder Woman 1984 por los estragos de la pandemia, retrasos una y otra vez que durante un tiempo hicieron a los fans perder las esperanzas; por suerte, la cinta llegará a cines mexicanos el 16 de diciembre y en Estados Unidos aparecerá en el catálogo de HBO Max para el 25 de diciembre... una decisión radical que no ha estado exenta de críticas entre quienes viven de Hollywood.

