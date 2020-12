Director de WarnerMedia dice que es "dolorosa" la reacción de los cineastas a los estrenos en HBO Max

La industria ya estaba de cabeza con la pandemia de Covid-19, pero el anuncio más reciente de Warner Bros. ha desatado una ola de indignación e incertidumbre entre algunos de los miembros más destacados de Hollywood. El estudio reveló que planea estrenar todas sus películas de 2021 en cines y HBO Max simultáneamente, algo que directores como Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Judd Apatow y más, no lo pueden perdonar a la compañía. El director de WarnerMedia califica de “dolorosa” esta reacción, sin embargo, todo indica que nada cambiará sus planes de lanzamientos directamente en streaming.

Desafortunadamente algunas figuras como George Lucas y Steven Spielberg, ya preveían que a la industria del cine tal como la conocemos no le quedaba mucho tiempo. La pandemia fomentó que el reino del streaming aumentara, y en un mundo donde incluso la compañía del ratón pudo hacerse de jugosas ganancias estrenando Mulan - 83% en Disney Plus, era de esperarse que más estudios decidieran tomar el mismo camino. Sobre todo, porque algunas encuestas revelan que gran parte del público no se siente cómodo asistiendo al cine, ni siquiera con una vacuna contra el Covid-19 a la vuelta de la esquina.

Como mencionamos previamente, la decisión de Warner Bros. no tiene contentos a algunos de sus miembros más destacados de su comunidad de directores. Nos referimos a Christopher Nolan, quien se aferró a estrenar Tenet - 83% en cines sin alcanzar mucho éxito en las taquillas y Denis Villeneuve, cuyo filme Dune ya experimentó el retraso de casi un año para llegar a cines (y ahora también a HBO Max).

Más figuras de Hollywood se han sumado a las preocupaciones sobre lo que deparará a la industria cinematográfica en el futuro, por lo que el director de WarnerMedia, Jason Kilar declaró a The New York Times que esta ola de indignación es “dolorosa” para el estudio y agregó que es claro que tienen “más trabajo por hacer, mientras navegamos por esta pandemia y el futuro junto a ellos". No obstante, la compañía no planea echarse para atrás en esta decisión pensada para las consumidores aunque no sea “fácil” de digerir (vía IndieWire):

No hay situación en la que todos se pongan de pie y aplaudan. Ésa no es la forma en que se desarrolla la innovación. Esto no es fácil ni se pretende que sea fácil. Cuando intenta algo nuevo, debe esperar y estar preparado para algunas personas que no se sienten cómodas con el cambio. Está bien.

Algunas de las principales críticas que ha recibido Warner Bros. tras su decisión de estrenar simultáneamente en cines y streaming, tienen que ver con la falta de diálogo entre las productoras, directores y el resto de partes pertinentes involucradas en las películas que llegarán a 2021. De acuerdo con fuentes de IndieWire, Legendary Pictures, productora detrás de Godzilla vs. Kong y Dune, se enteró tan sólo 30 minutos antes de este anuncio.

A pesar de las opiniones negativas y la insistencia de un diálogo, el director de WarnerMedia declaró que si bien esto se pudo haber discutido, era muy posible que no llegaran a ningún resultado. “Necesitas liderar”, aseguró Jason Kilar, quien defiende la decisión de la compañía que representa y enfatiza en que fue pensada por y para las necesidades actuales del consumidor:

Hay algunas cosas de las que se puede hablar, hablar y hablar, pero no necesariamente cambia el resultado. No creo que esto hubiera sido posible si hubiéramos tardado meses y meses en conversaciones con todos los constituyentes. En cierto punto, necesitas liderar. Y liderar pensando en el cliente y tome decisiones en su nombre.

Sin duda continuarán llegando más respuestas diversas a la situación de los estrenos simultáneos del próximo año, aunque al final de cuentas, será el público quien tendrá la última palabra en la vialidad de esta estrategia que comenzará que Wonder Woman 1984.

