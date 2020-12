Gal Gadot y Patty Jenkins están de acuerdo con que Warner estrene Wonder Woman 1984 en HBO Max

La pandemia ha puesto en jaque a los grandes estudios cinematográficos. Los estrenos más importantes de este año no tuvieron más opción que ir aplazando su llegada a la pantalla grande, incluso algunos tuvieron que mudarse a la modalidad streaming. Otro camino fue el que tomó Warner Media al ofrecer un estreno simultáneo en HBO Max y en cines, echando a andar por primera vez con Wonder Woman 1984. Aunque ha habido muchos indignados con la decisión, la estrella de la cinta, Gal Gadot, se ha mostrado a favor pues no ve que exista otro camino.

La noticia de que Warner estrenaría sus películas tanto en streaming como en salas de cine, conmocionó a la industria del entretenimiento y sin duda marca un parteaguas en la manera en la que las producciones serán exhibidas. Directores como Christopher Nolan, Denis Villeneuve, James Gunn y más, están indignados con el plan que la compañía está tomando y se han sentido traicionados. Por su parte, Gal Gadot lo ha tomado de la mejor manera tratando de ver el lado positivo al hecho de que la secuela de Mujer Maravilla - 92% sea estrenada en HBO Max.

La actriz hizo una recapitulación y llegó a la conclusión de que no hay mejor opción para que la película por fin salga a la luz después de tantos retrasos. Wonder Woman 1984 era de los primeros títulos a estrenarse este 2020, con la pandemia fue posponiéndose hasta dar la impresión de que no lograría estrenar en 2020. Fue entonces cuando los directivos de Warner decidieron que estrenaría en cines y en streaming el 25 de diciembre, justo en Navidad, lo cual terminó por convencer a Gal de que estaban haciendo lo correcto, así lo dijo en entrevista para Digital Spy:

Mira, si me hubieras dicho hace un año que ese iba a ser el caso, me hubiera vuelto loca y me habría enojado mucho. Pero la verdad es que no teníamos otras opciones mejores. Sentimos que ha pasado demasiado tiempo, filmamos la película en 2018, comenzamos a promocionarla en 2019, se recorrió el estreno cuatro veces. Creemos que la película es tan relevante para lo que está sucediendo en el mundo en este momento que llegas a un momento determinado en el que dices, 'Está bien, solo quiero que la gente vea la película'… La idea de que el público pueda verla en una mañana de Navidad simplemente me conmovió.

Sobre la misma idea de que la película hará pasar un buen momento a muchas personas, la directora Patty Jenkins comentó al mismo medio que siente que es lo correcto lanzar Wonder Woman 1984 en este formato híbrido:

Cuando escuché la idea por primera vez, me sentí escéptica y se me oprimió el pecho. Pensé, 'Dios mío, eso es tan correcto, algo al respecto se siente tan bien… La idea de poder llevar algo que me pone de buen humor y dárselo a otras personas para causarles la misma sensación es algo importante para mí, así que me siento honrada de tener esta oportunidad.

Cabe destacar que Wonder Woman 1984 sólo tendrá este estreno simultáneo en streaming y en cines en Estados Unidos, y en la plataforma de HBO Max sólo estará disponible por tiempo limitado, ya que los suscriptores sólo contarán con un mes para poder verla.

Esta secuela trae de vuelta a Gal Gadot y Chris Pine, a quienes vimos en el marco de la primera película, mientras que las caras nuevas están a cargo de Kristen Wiig y Pedro Pascal, quienes ahora son los villanos.

