Cassie Lang podría convertirse en Stature en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Marvel Studios sorprendió a sus fanáticos con las múltiples revelaciones que hizo en el marco del Disney Investor’s Day al dar detalles de lo que están preparando para sus futuras producciones. Se espera que durante los siguientes años la compañía estrene más películas y series que en los últimos 11 años. De entre estos títulos se destaca la tercera parte de Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, la cual ya cuenta con un título oficial, así como la inclusión de Kathryn Newton para interpretar a Cassie Lang. De hecho, la actriz pudo haber insinuado que su personaje podría convertirse en Stature.

La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel reunirá a gran parte del elenco que vimos durante Ant-Man and the Wasp - 85% para otra aventura, incluidos Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michelle Pfeiffer. Además, Kang, El conquistador fue confirmado como el villano. La participación de Newton también fue revelada junto con estos detalles, dejando saber que ella tomará el lugar que Emma Fuhrmann ocupó el marco de Avengers: Endgame - 95%.

Hasta ahora habíamos visto a Cassie como una niña pequeña sin asumir el papel de Stature, al ser interpretada por Abby Ryder Fortson en las dos primeras películas del Hombre Hormiga. Sin embargo, se está especulando que, para esta tercera entrega, la cual llevará el título de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y con Newton tomando el papel, por fin veamos a la hija de Scott convertirse en la heroína que apareció en los cómics por primera vez en 'Young Avengers # 6'.

Esta especulación de ver a Stature entrar en acción en el marco de las películas se viene cocinando justamente desde Endgame, esperando que ahora que Cassie es mayor pudiera tomar su rol como heroína. El rumor se ha hecho más fuerte debido a una pequeña declaración que ha hecho Kathryn Newton a través de sus redes sociales. Específicamente en su Instagram compartió el anuncio de su llegada al MCU con parte del panel del Investor Day, sin embargo, lo que llamó la atención fue la descripción que puso:

Anoche soñé que era una superheroína

Si bien no es una confirmación absoluta de que Cassie se convertirá en Stature en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la posibilidad de que esto se vuelva realidad cada vez es más plausible. Al parecer, la idea lleva rondando varios años en Marvel Studios. Antes de que la secuela siquiera estrenara en cines, Kevin Feige discutió la posibilidad de que Cassie se uniera a su padre como superhéroina. Además, el arte conceptual de Ant-Man and the Wasp - 85% mostraba al personaje obteniendo su propio traje, así que quizás, después de tantos años por fin se vuelva realidad.

Con eso en mente, Ant-Man and the Wasp: Quantumania parece el momento perfecto para que Cassie se convierta en Stature. Ahora que es mayor, el siguiente paso a considerar sería unirse a los Jóvenes Vengadores justo como en las tiras cómicas. La idea de que Marvel está preparando esta reunión de héroes ha estado en el tintero varios años.

Cuando se dio por terminada la reunión de los Vengadores con Avengers: Endgame - 95%, Feige dijo durante la D23 que estaban considerando volver a tener una colisión de héroes parecida, pero con otros nombres. Desde entonces se creía que se trataban de los Young Avengers, y con la reciente llegada y confirmación de Ms. Marvel y Kate Bishop al MCU cada vez se hace más obvio que este es el siguiente paso que quiere tomar el estudio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania aún no tiene una fecha de estreno programada, se espera sea para 2022 o 2023 de acuerdo con Screen Rant.

