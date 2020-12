Marvel Studios podría desarrollar una docena de series para Disney Plus en los próximos dos años

Cuando Marvel Studios anunció una serie para varios de los personajes secundarios de su universo los fans reaccionaron con grandes alabanzas. Kevin Feige se sintió orgulloso de dar luz verde a producciones como WandaVision, Loki y The Falcon and the Winter Soldier, dotadas con algunos de los personajes más carismáticos del MCU; varios de ellos empezaron como algo pequeño, no obstante, con el paso del tiempo se ganaron la atención del público y un lugar muy especial en la lucrativa ficción; ahora Marvel Studios quiere explotar sus nombres hasta las últimas consecuencias y los fans están ansiosos de que las cosas se desarrollen de tal manera. Nueva información señala que la empresa podría desarrollar 12 series en el próximo par de años.

Los fans del MCU han tenido un 2020 vacío de superhéroes, por lo que la empresa se está preparando para ofrecer contenido al por mayor. Un documento disponible en el sitio de Disney (vía Comicbook) se encarga de mostrar las películas y series que la empresa lanzará próximamente en orden cronológico. Al final de la lista se ubica Guardianes de la Galaxia Vol. 3, programada para diciembre de 2022, y antes de ella podemos encontrar numerosas series que, aunque no tienen una fecha de lanzamiento, llegarían antes que la tercera aventura de los Guardianes. El documento se encarga de sugerir que los ejecutivos de Marvel producirán una docena de series en 2021 y 2022.

Además de las ya anunciadas fechas para WandaVision (enero), Loki (mayo) y The Falcon and the Winter Soldier (marzo), Disney estrenará What If...? (julio), Ms. Marvel (septiembre) y Hawkeye (diciembre). Las que no tienen fecha de estreno pero se ubican en el documento antes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 son She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart, y Armor Wars, las cuales podrían aparecen en la plataforma de Disney Plus durante 2022. Los fans de esta emocionante historia tienen un futuro brillante en compañía de sus superhéroes favoritos. Marvel sí que pretende desquitar el tiempo robado por la pandemia.

Está claro que las películas ya no serán el negocio principal de Marvel Studios, ahora pretenden obtener el mejor provecho de sus producciones para la pantalla chica, es decir, aquellas que llegarán al catálogo de Disney Plus. Aunque una parte importante del MCU concluyó en 2019, la empresa se encuentra lejos de terminar de explotar a sus personajes, de hecho, está a punto de incluir más, nuevos rostros que le den sentido a la historia y pasen a ser nuevos líderes e ídolos de masas. ¿Quiénes tomarán el lugar de los Vengadores retirados en la penúltima cinta de la fase 3?

De todas las series mencionadas, WandaVision es la más esperada del compendio y la que abrirá con la nueva fase de la historia. La serie fue confirmada tiempo atrás y muchos pensaron que llegaría a la plataforma de Disney Plus en noviembre, lamentablemente no hay buenas noticias para todos ellos. Tal parece que los seguidores más apasionados del MCU tendrán que esperar un tiempo extra hasta la aparición de WandaVision en el catálogo del servicio, su fecha de estreno se encuentra programada para el 16 de enero de 2021. El presente año se ha hecho bastante largo sin la férrea presencia de los personajes de Marvel en la pantalla grande, por ahora solo queda la chica.

Muchos son los cambios que nos esperan con la llegada de nuevas series y películas al universo creado por Marvel Studios. Los más exigentes del fándom esperan que la empresa se supere a sí misma y sea capaz de entregarnos nuevas aventuras que dejen en ridículo a las observadas con las últimas aventuras de los Vengadores; sin lugar a dudas, es hora de que el estudio tome un cambio importante de perspectiva y no solamente continúe produciendo su material en masa con el repetido estilo que ya todos conocemos muy bien. La empresa tiene la oportunidad de hacer cosas diferentes y de generar un cambio en sus aparatados, con la capacidad de convertirse en una potente voz para el mundo.

