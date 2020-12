The Witcher: Henry Cavill sufre accidente durante el rodaje de la segunda temporada

The Witcher - 67% llegó a la plataforma de Netflix el 20 de diciembre del año pasado y causó maravillas entre aquellos que durante todos estos años permanecieron apartados de la historia protagonizada por Geralt de Rivia en la obra de Andrzej Sapkowski . La producción tiene como estrella a Henry Cavill y este detalle ha resultado ser un gran imán de espectadores. Desgraciadamente las cosas no han resultado bien para el actor durante las grabaciones de la segunda temporadas. Nueva información señala que Henry sufrió un accidente en el rodaje, deteniendo la filmación hasta nuevo aviso. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Cuando Netflix mostró el primer vistazo de Henry Cavill como Geralt de Rivia hace tiempo, los fanáticos del personaje no se mostraron especialmente entusiasmados con su apariencia. Sin embargo, la llegada de la serie a la plataforma hizo cambiar a varios de opinión. La primera temporada de The Witcher en Netflix es compuesta por ocho capítulos de aproximadamente un hora. Este bloque inicial se encarga de adaptar varios de los cuentos escritos por Sapkowski, recordemos que el primer libro de la saga, El Último Deseo, es un compendio de varios relatos. Con la buena aceptación de 2019, Netflix no tardó en autorizar el rodaje de más capítulos.

Las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher se vieron retrasadas durante varios meses debido a la pandemia de coronavirus, fueron reanudadas en tiempos recientes pero ahora se ven afectadas por el infortunio de Henry Cavill. De acuerdo con la información de The Sun, el actor británico se lastimó la pierna mientras grababa un asalto. El medio señala que durante el altercado tenía puesto un arnés de seguridad y se encontraba a veinte pies del suelo. Esta desafortunada situación no requirió de ambulancia pero sí obligará a Henry a permanecer en reposo durante algunas semanas, por el momento se encuentra inhabilitado para usar la pesada armadura que lleva el personaje. A pesar de que la estrella principal no estará presente, The Witcher continuará con su producción.

Un poco de suerte es que Henry Cavill se haya herido durante un periodo tan cercano a las Navidades. El equipo de The Witcher tomará su respectivo descanso de diciembre y esto servirá para que el actor se recupere. Podemos tener la certeza de que los nuevos capítulos estarán llenos de acción, aunque llegarán a la pantalla con un retraso considerable debido a tantos inconvenientes. Por otro lado, la showrunner declaró hace tiempo en sus redes sociales que los nuevos capítulos serán mucho mejores, por lo que podemos inferir que la nueva temporada valdrá mucho la pena.

La primera temporada de The Witcher da saltos temporales importantes que pueden llegar a crear confusión en el espectador poco familiarizado con la obra original; además, su manera de narrar la historia de Geralt, Ciri y Yennefer podría resultar un poco hueca para los fans, con vacíos por aquí y por allá que no complacerán a los más exigentes. A pesar de sus fallos visibles, The Witcher es un muy disfrutable conjunto de aventuras épicas que nos obligarán a interesarnos en lo que ocurre a lo largo y ancho del Continente. Además de Henry Cavill como Geralt de Rivia, The Witcher es protagonizada por Freya Allan como la princesa Ciri de Cintra, y Anya Chalotra como la poderosa hechicera Yennefer e interés amoroso del brujo.

Mientras que la primera temporada adapta los libros El Último Deseo y La Espada del Destino, tal parece que la segunda temporada abordará los hechos de La Sangre de los Elfos. Geralt creyó que Yennefer había muerto en la batalla final de la primera temporada, por supuesto que eso no ocurrió de tal forma y los veremos reunirse muy pronto para darse una segunda oportunidad. Los fans esperan que los nuevos capítulos resuelvan todos los problemas observados en los anteriores, que no eran pocos, pero de una u otra forma, The Witcher se ha transformado en una apuesta muy segura para Netflix, una serie que no dejarán ir tan fácil en visto de las altas reproducciones, la principal guía de éxito en la plataforma.

