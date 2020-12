Disney realiza parodia de famosa frase de Will Smith en El Día de la Independencia

Por supuesto que Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood. Desde los años noventa ha luchado por su carrera y se mantiene a flote gracias a su presencia y carisma. A lo largo de su carrera ha hecho negocios con los estudios más grandes de la industria, y recientemente se anunció su nuevo proyecto junto con Disney, una serie sobre los sitios más bellos de la Tierra presentados exclusivamente por el actor. El título provisional de este trabajo hace referencia a un popular línea de Will en Día de la Independencia - 60% y es lo suficientemente hilarante como para considerarla una parodia. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Hace algunos años, exactamente en 1996, Will Smith protagonizó Día de la Independencia, la inolvidable película de ciencia ficción que se convirtió en una obra de culto. Aquella entrega se posicionó como un éxito masivo luego de reunir US$ 817 millones en la taquilla global, erigiéndose como el más grande hit de Will. En esta cinta, una raza extraterrestre llega a la Tierra con el objetivo de invadir y destruir. Peleando contra tecnología superior, la mejor arma de la raza humana será su fuerza de voluntad. Aquella entrega fue un completo triunfo y deleite para los fans de la sci-fi gracias a sus impresionantes efectos visuales.

La nueva serie de Will Smith por título (provisional) Welcome to Earth (Bienvenido a la Tierra), y ese es justo el diálogo que escuchamos decir al actor en Día de la Independencia tras derribar a una nave extraterrestre con su caza, abrir la escotilla del invasor y propinarlo un puñetazo, es un momento realmente cómico. Parece que Disney decidió que era buena idea poner este nombre, al menos por un tiempo, al ambicioso proyecto sobre la naturaleza de nuestro planeta. La empresa anunció el proyecto en redes sociales junto con decenas de títulos alternativos. Welcome to Earth llegará a la plataforma de Disney Plus.

Te invitamos a leer: Chadwick Boseman, Parásitos y Gambito de Dama aparecen entre lo más 'googleado' del 2020

Finalmente, de Nat Geo llega Welcome to Earth (título provisional), una serie épica e impresionante de Darren Aronofsky en el que Will Smith se embarca en un viaje asombroso para descubrir los secretos de los fenómenos inexplicables más extraordinarios de este planeta. Llegará pronto a Disney Plus.

Finally from @NatGeo comes Welcome to Earth 🌎 (working title) – an epic, stunning series from @DarrenAronofsky in which Will Smith embarks on an awe-inspiring journey to unlock the secrets of this planet's most extraordinary, unexplained phenomena. Coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/nWSLYQYTFX — Disney (@Disney) December 10, 2020

Pero aunque Día de la Independencia fue una película exitosa para Will, no es la más taquillera de su carrera, ese puesto la tiene Aladdin - 70%, el más reciente live action de Disney protagonizado por Smith, Mena Massoud y Naomi Scott que logró US$ 824 millones durante su temporada en cartelera el año pasado. Pocos le tuvieron confianza, incluso Alan Horn, presidente de Walt Disney, quien comentó meses atrás que Aladdin podría convertirse en un un fracaso del tipo Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%; por fortuna, las cosas resultaron ser muy diferentes y tal parece que una secuela se encuentra entre los planes del estudio.

Aladdín destacó en la pantalla grande por ser el live action de una de las películas más queridas de Disney; los actores colocados en los papeles principales lograron complacer las expectativas de quienes crecieron con la versión animada; además, la presencia de una gran estrella como Will Smith sí que se vio reflejada a través de varios millones en taquilla. Ahora, podemos deducir que los tratos del actor con la empresa del ratón están muy lejos de terminar. Welcome to Earth todavía no tiene fecha de estreno pero aspira a convertirse en uno de esos títulos exitosos del catálogo, ¿listos para una bienvenida al planeta digna de Will? Esperamos que el gigante del entretenimiento conserve el título.

También puede interesarte: ¿Qué costo y contenido tendrá Star Plus y cuándo sale? Todo lo que sabemos del nuevo servicio de streaming de Disney