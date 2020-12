Judd Apatow dice que la decisión de Warner es irrespetuosa y provocará una pesadilla financiera con sus estrenos en HBO Max

El mundo de la industria cinematográfica está de cabeza desde que Warner Bros. anunció que todos sus filmes de 2021 se estrenarán en cines y en HBO Max simultáneamente. La lista incluye esperados blockbusters como Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad , Dune y muchas películas más, por lo que era de esperarse la respuesta de varios miembros de Hollywood. Judd Apatow (Virgen a los 40 - 85%, Ligeramente Embarazada - 90%, Bienvenido a los 40 - 51%), se une a los directores que critican la inesperada decisión del estudio. Te contamos más a continuación.

El 2020 definitivamente no fue el año para nadie, especialmente para los realizadores y trabajadores de la industria del entretenimiento que dependían de la vida social de miles de personas alrededor del mundo. Si bien Reino Unido y varios países han comenzado la etapa de vacunación contra el Covid-19 en los sectores más susceptibles de la población, esto no significa que la pandemia se terminará apenas empiece el 2021. El camino es largo, y de acuerdo con una encuesta aplicada por Deloitte en Estados Unidos, la audiencia no se sentirá cómoda asistiendo al cine al menos durante la primera mitad del año.

Sin embargo, no dejó de ser impactante que Warner Bros. decidiera prácticamente mudarse a HBO Max, y a pesar de que el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, sostiene que la compañía consultó a más de 700 profesionales afectados antes de anunciar su nueva estrategia de lanzamiento, las duras críticas de aclamados cineastas como Christopher Nolan y Denis Villeneuve, revelan que existió una total falta de transparencia en torno a los próximos movimientos del estudio. En ese sentido, Judd Apatow se une a la ola de rechazo, argumentando en una nueva entrevista con Variety que esta decisión ha sido muy irrespetuosa (vía Movie Web):

Es algo impactante que un estudio de toda su lista pueda llamar a lo que parece ser nadie. Es el tipo de falta de respeto del que se oye hablar en la historia del mundo del espectáculo. Pero hacerle eso a cada persona con la que trabaja es realmente algo impresionante.

El director prevé que la decisión de estrenar filmes simultáneamente en cines y en streaming, traerá consigo varios problemas financieros muy complejos que Warner Bros. tendrá que resolver audazmente:

Crea una pesadilla financiera, porque a la mayoría de las personas se les paga residuos, se les pagan puntos finales de vuelta. Lo que obtienen de eso durante años y años de arduo trabajo generalmente se basa en el éxito de sus películas. Y ahora, ¿qué significa que una película pase directamente a la transmisión? ¿Cómo deciden qué te van a pagar? ¿Incluso tienes un contrato que te permite negociar, o en realidad solo depende de ellos en este momento? Eso genera miles de preguntas, que estoy seguro que son muy complicadas.

Cabe resaltar que si bien la postura de Apatow sobre esta situación en particular es a favor de los cines, el director no está para nada peleado con los servicios de streaming. Precisamente pudo estrenar su película de King of Staten Island a principios de este año gracias a las plataformas digitales. Sin embargo, el cineasta compara su experiencia más reciente con Universal, con los desconcertantes movimientos de Warner Bros.:

[Esa película es] lo único que realmente tengo para dar a la raza humana, es algo agradable en un momento como este que pueda hacerte sentir feliz y apreciar la personas que están arriesgando sus vidas por ti. [Ver cómo se desarrolla la decisión de Warner Bros.] ciertamente me hizo apreciar a Universal.

