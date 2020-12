Shia LaBeouf es acusado de agresión sexual por su ex novia FKA Twigs

A través de The New York Times se reporta que la cantante británica FKA Twigs ha demandado a Shia LaBeouf, quien en años anteriores fue su novio. Ella asegura que el actor la sometió a una relación llena de abuso, incluyendo del tipo sexual. No es la primera vez que Shia se sumerge en el escándalo, pero tal parece que esto podría alcanzar nuevas consecuencias mucho más severas para su carrera; su reputación en el medio le ha concedido la etiqueta de "complicado", y ahora debe hacer frente a las nuevas acusaciones. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

La carrera de LaBeouf comenzó en Disney Channel, muchas estrellas de Hollywood son conocidas por haber dado sus primeros pasos en esa empresa. Durante un tiempo, el camino de Shia lució brillante: se involucró en los proyectos más ambiciosos de Hollywood y se transformó en un actor bien pagado de la industria; sin embargo, su trayectoria se fue opacando por las múltiples polémicas de su vida, episodios con el alcohol y las drogas, o señalamientos de un temperamento difícil durante sus estancias en sets de rodaje. La luz de LaBeouf comenzó a disminuir y su paso por el negocio del entretenimiento se vio marcado por su conducta.

FKA Twigs se entrevistó con The New York Times y específicamente habló sobre la demanda que presentó en Los Angeles, así como un hecho ocurrido en febrero de 2019 en el que Shia le hizo daño físico y amenazó con estrellar el auto en el que iban; asegura que la obligó a dejar su círculo de amigos, a mudarse a de ciudad con él y a someterse a algunas reglas de interacción con personas del sexo masculino. La cantante asegura que su relación con el actor fue lo peor que le ha pasado en la vida. Al testimonio de Twigs se suma el de Karolyn Pho, otra ex-novia de Shia, quien asegura que el protagonista de Transformers - 57% es una persona abusiva.

No te pierdas: Letitia Wright elimina su Twitter luego de ser criticada por compartir video anti-vacunas y transfóbico

Shia compartió algunas palabras sobre el mal comportamiento que ha tenido durante años (vía ScreenRant):

No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir.

Una de las películas más recientes de Shia LaBeouf es The Tax Collector - 25%, en la que interpreta a Creeper, un sanguinario personaje que sirve como la mano derecha de algunos matones; también vemos a otros actores como Bobby Soto, Cinthya Carmona, Jose Conejo Martin y George Lopez. La historia se centra en David (Soto), un residente de Los Angeles que aparentemente tiene la vida ideal: un buen hogar, hijos con todas las necesidades resueltas y una esposa ideal. Pero la realidad es que David no tiene las cosas fáciles, pues se encarga de recolectar cuotas para la mafia, el 30% de las ganancias de todas la pandillas de la ciudad. Cuando un jefe rival aparece e intenta adquirir el control del territorio que le pertenece al tío de David, se desatará la violencia en la calles y nuestro protagonista tendrá que recurrir a algunas decisiones importantes.

Aunque ciertos elementos no salieron bien para The Tax Collector, la pandemia y hasta las críticas se convirtieron en sus salvadoras. Las ventas físicas y digitales se elevaron por las nubes durante su tiempo de estreno hace algunos meses, hecho que permitirá al director, David Ayer, encaminarse hacia su siguiente proyecto muy pronto, convirtiéndose en algún tipo de garantía para los estudios. Shia recibió críticas por la "apropiación cultural" que hizo de los latinos, situación que definitivamente le restó puntos a su persona. ¿Será capaz de salir del hoyo en el que se ha metido respecto a su vida en general?

Te invitamos a leer: Amber Heard es criticada por controvertido video junto a su perro