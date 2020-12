Francis Ford Coppola dice que George Lucas desperdició su talento en Star Wars

George Lucas es un director que ha desarrollado una de las franquicia más lucrativas de todos los tiempos, estamos hablando de Star Wars. El cineasta se hizo cargo de proyectos muy diferentes respecto a la galaxia lejana, sin embargo, ella siempre terminó acaparando su tiempo. Francis Ford Coppola, persona cercana de Lucas, comenta durante una entrevista con Variety que lamenta el hecho de que Star Wars consumiera toda la vida de su amigo. Para Coppola, George es un director muy talentoso que pudo haber ofrecido más ideas al público pero que se vio rebasado por su propia creación central. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Lucas estuvo al frente de otras cintas que no fueron Star Wars tales como THX 1138 - 88% y American Graffiti, sin embargo, la mayor parte de su carrera la desarrolló como productor y director de Star Wars, consolidando una inmensa fortuna gracias a este trabajo. Pero su space opera terminó consumiendo su vida hasta límites inimaginables, hecho que para Francis Ford Coppola es realmente lamentable pues no le permitió dar sentido a otras películas que siempre quiso hacer. El hombre a cargo de El Padrino - 99% habla sobre esta situación en particular en las siguiente líneas.

Bueno, creó algo que trajo alegría, felicidad y placer, e incluso algo de sabiduría, a tanta gente. Cualquier beneficio que obtuvo de él, se lo merecía y es bienvenido. Si siento tristeza es que él no hizo las otras películas que iba a hacer. George es verdaderamente una persona brillante y talentosa. Basta con mirar American Graffiti y ver toda la innovación. Deberíamos haber tenido más.

Te invitamos a leer: Star Wars: Rogue Squadron | Patty Jenkins y la conmovedora historia que inspiró su película

La decisión tomada por Lucas respecto a convertir Star Wars en el centro de su vida le molesta de vez en cuando, Francis lo sabe y complementa sus palabras anteriores con lo siguiente:

Estoy en un punto en el que ya no puedo mencionarlo. Pienso en él como un hermano menor. Los mayores tenemos que celebrar el éxito [de los más jóvenes]. Reconozco que mi hija, Sofía, es, en cierto modo, más exitosa que yo, y la gente está más interesada en lo que ella hará a continuación que [en lo que voy a hacer a continuación]. Así es como debería ser.

Aunque George Lucas vendió todo Lucasfilm a Disney en 2012, el director se mantiene conectado con los creativos que desarrollan las nuevas historias de Star Wars, por lo que podemos decir que la galaxia lejana todavía es parte fundamental de su vida.

Star Wars se mantiene muy a flote con The Mandalorian - 91%, serie que llegó a la plataforma de Disney Plus el 12 de noviembre del año pasado, la misma fecha en la que se habilitó para Estados Unidos. Desde el primer capítulo los números fueron buenos, y aunque en el resto del mundo no estaba disponible el servicio, de alguna manera todos los episodios llegaron a múltiples países. La popularidad de Din Djarin creció rápidamente, pero fue más sorprendente la que envolvió a la pequeña criatura verde que le hizo compañía durante la primera temporada. El dúo se transformó en un favorito de la pantalla chica y continúan ganando el corazón del público con los nuevos episodios.

Además de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor y muchas otras que recientemente fueron anunciadas en el Disney Investor Day. Una de las siguientes películas de la franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Taika Waititi. La nueva toma nos devolverá a los días de la Alta República; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer. En camino también se encuentra Rogue Squadron, a cargo de Patty Jenkins y programada para diciembre de 2023.

También puede interesarte: Hayden Christensen dice estar emocionado por volver a Star Wars como Anakin Skywalker