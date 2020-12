Christopher Nolan redobla sus ataques contra Warner Bros.

Hace unos días, cuando muchos pensaban que la industria del cine iba de mal a peor debido a la pandemia de coronavirus y el esfuerzo de algunos estudios a “sacrificar” sus películas al enviarlas a las salas de cine a pesar de que la cantidad de público que asiste no es la misma, Warner Bros. hizo lo impensable al anunciar que sus lanzamientos programados para 2021 sí seguían adelante, pero con una pequeña (enorme) diferencia: al mismo tiempo que llegarán a los cines lo harán en el catálogo de HBO Max, el servicio de streaming del conglomerado del cual el estudio y la plataforma forman parte. Por supuesto que la noticia sacudió a la industria y en especial a las personas involucradas directamente y desde ese día no se ha dejado de hablar de las consecuencias que podría traer esa decisión.

Varios directores de cine, entre ellos Denis Villeneuve, arremetieron contra el estudio al asegurar que esta jugada destruye cualquier esperanza de crear una franquicia, como en el caso de Villeneuve con su película Dune, de la que aún se espera una segunda parte que ahora está puesta en duda. Pero la carga contra Warner Bros. la lidera Christopher Nolan, quien fue el primer cineasta en hacer público su malestar luego de saber que los proyectos que están listos no llegarán de forma exclusiva a la pantalla grande. Él siempre ha sido muy vocal cuando se trata de defender el séptimo arte y los estrenos tradicionales, especialmente durante la pandemia por el “peligro” que siente representa mandar las películas directamente a streaming.

Al poco tiempo de que se supo lo de Warner, Nolan dijo a The Hollywood Reporter que nunca creyó que él y sus colegas se despertaron al siguiente día de la noticia enterándose de que trabajaban para “el peor servicio de streaming”. Después de él incluso se dijo que James Gunn. director de The Suicide Squad , tampoco estuvo feliz con la noticia y una persona que no se identificó reveló que Patty Jenkins y Gal Gadot recibieron cada una US$10 millones por el lanzamiento de Wonder Woman 1984 en HBO Max en diciembre de 2020, dejando ver una clara desorganización en WarnerMedia.

Eso no quedó ahí y ahora Christopher Nolan vuelve a arremeter contra lo hecho por Warner Bros. durante una entrevista con NPR (vía The Playlist). En la conversación, primero cuenta que 2019 fue un gran año para el cine en términos de taquilla, tratando de hacer su punto al decir que el cine no está en decaída, sino que eso es lo que las compañías que manejan los servicios de streaming quieren hacer creer al público para que continúen suscribiéndose y pagando las tarifas mes a mes.

Existe la idea de que se ha presentado mucho, que la pandemia está acelerando una tendencia que ya estaba sucediendo. Pero 2019 fue el año más importante para las películas desde el punto de vista financiero. Eso no encaja con la narrativa que las empresas tecnológicas o las grandes corporaciones quieren publicar en este momento. La realidad es que hubo un gran éxito en 2019 y 2018 tampoco estuvo mal. Si te preguntas a dónde va el cine, creo que la salud a largo plazo del negocio del cine depende del deseo de las personas de reunirse y experimentar una historia juntos. Y no veo ninguna señal de que eso vaya a ninguna parte pronto.

Luego, cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el motivo por el cual Warner Bros. decidió lanzar sus películas en cines y HBO Max simultáneamente respondió:

La forma en que el estudio lo hizo fue muy desafortunada porque no incluyeron a ninguno de esos cineastas. Y mi película [Tenet] no está involucrada en esto. Yo no soy parte de esto. Pero miro a los cineastas en esa lista y ni siquiera se habló con los socios de producción por adelantado. Y no estoy hablando de mí. No estoy hablando de Ben Affleck o de quien sea. Me refiero a los grips, los electricistas. Estoy hablando de SAG [el Sindicato de Actores]. Hablo de los actores. Hablo de cuando entro en el set y tengo que rodar una escena con un camarero o un abogado que tiene dos o tres líneas. Necesitan ganarse la vida en esa profesión, trabajando a veces un par de días al año.

NPR también le dijo que parecía que estaba acusando a Warner Bros. y AT&T, la compañía dueña del estudio, de “básicamente lanzar estas películas y a todos los que trabajaron en ellas para ganar suscriptores en HBO Max”, con el medio además consultando si fue que lo dijo porque es “el servicio de streaming al que peor le va” en la actualidad. Nolan negó rotundamente estar haciendo acusaciones.

No. No estoy acusando a nadie de nada. Estoy mirando las declaraciones que ellos mismos han hecho y digo que lo que ven aquí es una oportunidad para promover HBO Max usando la lista de películas para el próximo año. Y hay un peligro con eso que debe abordarse mediante una negociación adecuada con los sindicatos, con talento y todo lo demás. El punto que estoy tratando de hacer es que cuando piensas en el negocio del cine, debes pensar en la gente trabajadora, así como en las personas de alto perfil y muy bien pagadas. También en el aspecto de los cines, es muy importante que todos recuerden que los lanzamientos ofrecen cientos de miles de puestos de trabajo para la gente corriente. Y mi trabajo solo se ha difundido en el mundo gracias al arduo trabajo de las personas que trabajan en esos negocios. Y entonces, ya sabes, deben tenerse en cuenta mientras miramos cómo se muestra nuestro trabajo y dónde se muestra y cómo avanza el negocio.

