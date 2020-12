Johnny Depp tendrá que revelar conversaciones con Angelina Jolie, Keira Knightley y Marion Cotillard

En la última década la carrera de Johnny Depp (El Joven Manos de Tijera - 91%, Dead Man - 71%, Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86%) se fue desplomando poco a poco y actualmente se encuentra en una situación bastante extraña, pues si bien cuenta con el apoyo de muchos fanáticos, se dice que los estudios ya no están interesados en trabajar con él luego de que perdió el juicio contra el diario británico The Sun, y ya sufrió el primer golpe con el despido de la franquicia Animales Fantásticos, sin mencionar que Piratas del Caribe, saga donde él era el personaje principal, tendrá un reboot.

Tras finalizar su matrimonio con Amber Heard (London Fields - 0%, La Chica Danesa - 69%, Liga de la Justicia - 41%), pasó mucho tiempo antes de que su carrera se viera comprometida por las acusaciones de violencia doméstica; unos meses después de que el #MeToo estalló en octubre de 2017, se criticó a Warner Bros. por tenerlo como el villano de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%, pero el estudio no mostró tener intención de despedirlo, el verdadero problema fue que hace unas semanas perdió el juicio que él mismo propició al demandar a The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

Las cosas no terminan allí, pues también demandó a Amber Heard por US$50 millones por difamación, y ahora The Hollywood Reporter asegura que el actor se verá obligado a mostrar toda su comunicación con ex-parejas de los últimos 10 años, lista en la que se incluyen varias actrices de renombre.

Según el medio estadounidense, durante el juicio que se llevará a cabo en 2021, Depp mostrará sus conversaciones con Keira Knightley (Orgullo y Prejuicio - 85%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, Anna Karenina - 63%)

, quien trabajó con él en la saga Piratas del Caribe; Angelina Jolie (Maléfica - 50%, El Sustituto - 62%, Salt - 62%), con quien trabajó en The Tourist (2010); y Marion Cotillard (El Caballero de la Noche Asciende - 87%, El Origen - 86% y Aliados - 59%), con quien trabajó en Enemigos Públicos - 68%.

Sin duda alguna, la reputación del actor en el futuro dependerá mucho de lo que aparezca en esos mensajes, pues existe un mensaje con Paul Bettany que lo deja muy mal parado, ya que realizó comentarios sumamente inapropiados sobre su entonces esposa Amber Heard. No obstante, si hemos de creer en el testimonio de sus ex-parejas Winona Ryder y Vanessa Paradis, solo encontrarán al novio amoroso del que ellas hablaron.

Según The Hollywood Reporter, las posibilidades están en contra de Depp, incluso de forma más contundente que en el juicio contra The Sun. Su primera esposa, Lori Anne Allison, recibió US$1.25 millones para guardar silencio sobre una serie de mensajes donde usaba la palabra “negro”, y su ex Ellen Barkin lo acusó de arrojarle una botella de vino.

No es un secreto que Depp tiene un problema de alcoholismo y drogadicción, y si alguien hubiera dudado de ello, en el juicio contra The Sun él mismo reveló que su historia con las drogas comenzó cuando era un niño. Una de las principales razones por las que Johnny estaba destinado a perder el juicio, es que confesó que al drogarse, no recordaba nada de lo que hacía, y Heard dijo que era en esos momentos cuando era violento y la agredía físicamente.

El futuro de Depp en la industria es incierto, algunos auguran lo peor para su carrera, mientras que otros creen que sobrevivirá actuando en el cine independiente, pero por el momento todas las miradas están puestas en el próximo juicio donde se decidirá si Heard realmente lo difamó y él es la víctima de esta historia, o si ella siempre fue la víctima.