Marvel revela nuevos detalles sobre la serie de Moon Knight

¡Justo lo que habíamos estado esperando! Después de mucho tiempo, finalmente Marvel Studios revela nuevos detalles de una de las series más esperadas por los fans: Moon Knight. El propio Kevin Feige se encargó de ampliar la información sobre el show que comenzará a filmarse a principios del próximo año en Budapest. Continúa leyendo para enterarte de todo.

Si hubo un día de grandes anuncios, ése fue el Disney Investor Day. Tras un año terrible para la industria cinematográfica, la compañía del ratón no temió presumir que está por echar la casa por la ventana. Tal como se había previsto, el nuevo enfoque empresarial irá dirigido a la plataforma de streaming, misma que recibirá las nuevas series de Marvel que nadie se esperaba serían anunciadas tan pronto: Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars y el especial The Guardians of the Galaxy Holiday Special, entre mucho más contenido que podremos disfrutar próximamente.

El director de Marvel Studios, Kevin Feige, también amplió la escasa información que teníamos sobre Moon Knight, programa que de acuerdo con sus propias palabras, será una aventura al estilo de “Indiana Jones”. El show será dirigido por Mohamed Diab y su descripción oficial confirma que las personalidades alternas de Marc Spector serán personajes distintos (vía Comic Book):

A pesar de que muchos estaban esperando la revelación de Oscar Isaac en el papel de Moon Knight, esta información continúa sin ser confirmada oficialmente por Marvel. Es muy probable que las negociaciones con el intérprete que enamoró a los fans en la trilogía precuela de Star Wars no hayan terminado, pero hasta que no se mencione otro nombre, sus seguidores no perderán la esperanza de verlo debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Recientemente Marvel también confirmó que Jeremy Slater (The Umbrella Academy - 93%) actuará como showrunner de Moon Knight. En su cuenta de Twitter, Slater prometió a los fanáticos que el show será “un viaje increíble”:

I was seven when I bought my first Marvel comic, and my life was changed on the spot. It’s no exaggeration to say that joining the MCU is the single greatest honor of my career. I’m thrilled and terrified and deliriously happy.