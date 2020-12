Buzz Lightyear tendrá su película de origen con Chris Evans dándole voz

Disney ha sorprendido a los fanáticos con los proyectos futuros que reveló en el marco de la transmisión en vivo del Disney Investor Day 2020. Durante todo este año la compañía se había mantenido hermética en cuanto a lo que estaba preparando, pero ahora sabemos que tiene proyectos ambiciosos para las franquicias que tiene en su poder, y aunque cada una tuvo sus sorpresas, de las que más impactaron fue la revelación de la película Lightyear, la cual contará con la voz de uno de los actores favoritos de Hollywood: Chris Evans.

Toy Story - 100% es la joya central de Pixar Studios, a esta producción el estudio le ha sabido sacar buen jugo en cuanto a historia y mercadotecnia. Y aunque muchos opinan que Toy Story 3 - 99% fue el cierre perfecto y Toy Story 4 - 96% no los dejó tan satisfechos, no hay duda de que la franquicia es un referente en la cultura popular contemporánea al dejar personajes icónicos como Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen). Si bien los creativos habían dicho que la última cinta era ya todo lo que tendríamos en cuanto a estos juguetes, el director creativo de Pixar, Pete Docter ha revelado que para el 2022 tendremos una película que se centre en Buzz como héroe y no como figura de acción.

En el mismo video, la mente maestra detrás de cintas como Intensa Mente - 98% y Up, Una Aventura de Altura - 98%, dejó saber que Lightyear será dirigida por el cineasta Angus MacLane conocido en el estudio por haber estado a cargo de Buscando a Dory - 94%. Después de esto fue cuando se reveló que el encargado de darle la voz a este héroe será el también actor de Capitán América: El primer vengador - 79%, Chris Evans, quien a través de sus redes sociales explicó un poco del camino que tomarán con el personaje:

And just to be clear, this isn’t Buzz Lightyear the toy. This is the origin story of the human Buzz Lightyear that the toy is based on