Harrison Ford vuelve a Indiana Jones 5 y esta será la última película de la franquicia

The Walt Disney Company había estado navegando en aguas muy tranquilas en cuanto a las revelaciones de sus producciones futuras. Pero esta premisa cambió con la llegada del #DisneyInvestorDay, el cual le permitió a la casa del ratón más famoso del mundo dar a conocer todo lo que ha estado maquilando para las diferentes franquicias que posee. De entre estos detalles podemos encontrar el anuncio de la quinta película de Indiana Jones protagonizada por Harrison Ford, la cual se ha dicho será la última aventura que veamos en pantalla grande de este personaje.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy dio a conocer el día de ayer que Ford volverá a tomar su látigo, botas y sombrero para darle vida a Indiana Jones una última vez. Esta cinta estará dirigida y escrita por el cineasta James Mangold (Logan - 93%, Contra lo Imposible - 94%), con fecha de estreno tentativa, julio de 2022. Además de esto, el productor a cargo Frank Marshall, ha dejado en claro que nadie tomará el lugar del actor que ha dado vida al personaje desde que estrenó Los Cazadores del Arca Perdida - 95%, por lo que Ford no le cederá la batuta a alguien más joven y será el único protagonista de esta quinta película, un aspecto que se está trabajando en el guion (vía Den of the Geek):

Sí, estamos trabajando en el guion. Solo habrá un Indiana Jones y ese será Harrison Ford. Me emociona que Jim entregue una gran historia. Podemos ver lo que ha hecho en sus películas como Contra lo Imposible (Ford Vs Ferrari), en las que busca centrarse en los personajes y contar una buena historia. Así que estoy emocionado de ver lo que se le ocurre.

Aunque ahora podamos ver un panorama más claro de lo que harán con Indiana Jones 5, esto no siempre ha sido así; la cinta ha sufrido de varios altibajos, como el cambio de encargados de la producción, incluido el escritor de la cuarta película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%, David Koepp . Y en algún momento se anunció que la película saldría en julio de 2019, con Steven Spielberg dirigiendo nuevamente y Koepp a su lado escribiendo el guion. No obstante, al tener diferencias creativas los dos decidieron abandonar el proyecto dando paso así a la llegada de Mangold.

Te recomendamos leer: Todas las películas y series de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar que llegarán a cines y streaming

En una entrevista con Den of Geek, el guionista David Koepp, quien dejó Indiana Jones 5 casi al mismo tiempo que Spielberg, explicó por qué su versión de la película se vino abajo, haciendo hincapié en que no hubo una mala relación entre los participantes y las decisiones que tomaron fueron para beneficiar a la película:

Probé un par de versiones diferentes con Steven y como en todo había cosas muy buenas y otras que no funcionaban tan bien. Pero fue muy difícil que todos estuviéramos de acuerdo y que todos, Steven, Harrison (Ford), el guion y Disney, se unieran a la vez. Y no se logró.

El regreso de Harrison Ford indudablemente mantendrá a los fanáticos interesados en la próxima aventura arqueológica. En últimas fechas el actor ha retomado los papeles que catapultaron su carrera, desde Han Solo en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, hasta Rick Deckard en Blade Runner 2049 - 88%. A principios de este año, en el programa Sunday Morning de CBS, Ford dijo:

Cuando tenemos la oportunidad de volver a hacer algo es porque la gente las ha disfrutado. Me siento obligado a asegurarme de que nuestras ambiciones sean tan grandes como lo eran cuando comenzamos.

Hasta ahora se sabe que Indiana Jones 5 aún no tiene un nombre oficial y su producción comenzará el próximo año para estar lista en el 2022.

No te vayas sin leer: Series de Ahsoka Tano y Lando son confirmadas por Disney