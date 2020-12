Series de Secret Invasion y Iron Heart son confirmadas por Marvel

Al final de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, nos enteramos de que Nick Fury (Samuel L. Jackson) no estaba realmente en la Tierra, sino en el espacio exterior, y quien había ocupado su lugar en la Tierra era Talos (Ben Mendelsohn), el líder de los skrulls que fue introducido en Capitana Marvel - 60%. Ahora, Disney ha confirmado que Jackson y Mendelsohn regresarán en una serie de Secret Invasion.

Además de dicha serie, Disney está desarrollando un show de Ironheart, personaje que sirve como sucesor de Iron Man en la franquicia y que en los cómics es una mujer afroamericana joven. Esta será la primera vez que una producción de Marvel Studios sea protagonizada por una mujer de color, y será la actriz Dominique Thorne la encargada de dar vida a la superheroína.

Secret Invasion está basada en los cómics de 2008 que narran la invasión de los skrulls en la Tierra, utilizando sus habilidades para tomar formas de otras criaturas, se logran introducir en la política y comienzan a sembrar la discordia y la desconfianza entre Los Vengadores. Sobre esta adaptación ya se habían escuchado numerosos rumores, pero hasta este día fueron confirmados.

Sobre Ironheart también se habían difundido rumores, incluso se dijo que Robert Downey Jr. podría volver como la voz de una inteligencia artificial de la que la protagonista haría uso. Thorne es conocida por su participación en la película Si la Colonia Hablara - 87%, nominada al Óscar a Mejor Película en 2019.

Estos nuevos proyectos apuntan a que el Universo Cinematográfico de Marvel seguirá creciendo y conquistando el corazón de sus fans, contrario a lo que algunos auguraban sobre un futuro decepcionante después de Avengers: Endgame - 95%, parece que lo mejor está por comenzar, y próximamente Ironheart y los nuevos superhéroes formarán un equipo de Vengadores que debe igualar o superar al anterior.

