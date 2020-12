Series de Loki y The Falcon and the Winter Soldier presentan primeros tráilers

Después de Avengers: Endgame - 95% los fans están ansiosos por saber qué ocurrirá con Falcon y el Soldado del Invierno, y Disney ahora nos ha dado la oportunidad de disfrutar del primer tráiler de la serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. Los dos superhéroes se tendrán que enfrentar a nuevos y viejos enemigos.

Otro personaje que dio mucho de qué hablar en la cuarta entrega de Los Vengadores es Loki del pasado, pues como sabemos el de la línea temporal principal murió a manos de Thanos, pero en otra línea temporal logró escapar con el Teseracto, y ese personaje es el que veremos en la serie que ha presentado su emocionante tráiler.

Tanto Falcon como Bucky Barnes / El Soldado del Invierno fueron introducido en el Universo Cinematográfico de Marvel en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, pero su relación fue complicada ya que el primero era un fiel seguidor del Capitán América, mientras que el segundo había sufrido lavado de cerebro por parte de los nazis y podía ser controlado con ciertas palabras.

Tras la partida de Steve Rogers en Avengers: Endgame, el escudo de Capitán América pasó a manos de Falcon, pero lo realmente importante es que tendrá que hacer equipo con el Soldado del Invierno para enfrentarse al malvado Zemo, villano introducido en Capitán América: Civil War - 90%.

Este es el mejor momento para ser fanático de Marvel, las series de Disney Plus muestran una calidad que rivaliza con el de las películas y es de esperar que sean tan cautivantes con los fans como los largometrajes. Loki es uno de los villanos mejor logrados del Universo Cinematográfico de Marvel y Tom Hiddleston se ha adueñado del papel de forma gloriosa.

Las películas de superhéroes se han vuelto tan populares que directores veteranos como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola han expresado su preocupación porque los cines estén llenos de ese tipo de cintas y desplacen al cine independiente y de autor. Sin embargo, la realidad es que la industria del cine se ve beneficiada por estas películas taquilleras y el streaming también.

