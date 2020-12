Piratas del Caribe: lesión de Johnny Depp aparentemente causada por Amber Heard le costó millones a Disney

Los tabloides se han llenado con información de Johnny Depp en los últimos meses. El actor ha sido protagonista de varios escándalos ligados a su batalla legal contra The Sun y Amber Heard, logrando que su nombre sea relacionado directamente con la polémica y las malas noticias. En un nuevo artículo, The Hollywood Reporter informa que durante las grabaciones de Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar - 30%, Johnny salió lastimado debido a su famosa pelea con Amber Heard; el retraso en la filmación le costó a Disney una cantidad de dinero obscena. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Johnny Depp apareció en Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% como el Capitán Jack Sparrow, personaje que se convertiría en uno de los más relevantes de toda su carrera. Los fanáticos colocaron al buen Jack en un pedestal por su carisma, ingenio y algo de torpeza. Ahora, casi 17 años después, el pirata sigue siendo objeto de culto entre los seguidores de la marca. aunque ya no mantenga lazos con la empresa del ratón. No obstante, tal parece que en la más reciente entrega de la cinta, las lesiones del actor durante el rodaje no le salieron nada baratas a Disney... millones de dólares gastados en su salud.

En la quita película de la franquicia, el capitán Sparrow tiene en su contra los vientos de la buena fortuna ya que una tripulación de marineros fantasmas, liderados por el aterrador capitán Salazar, escapan del Triángulo del Diablo con la misión de matar a todos los piratas del mundo, en especial a Jack. La única oportunidad de Jack para sobrevivir yace en que logre encontrar el tridente de Poseidón, y para lograrlo deberá hacer una alianza con Carina Smyth, una brillante y bella astronóma, y Henry, un joven marinero de la Guardia Real. Con su navío, el Dying Gull, Jack no sólo deberá cambiar su fortuna, pues deberá enfrentar al enemigo más formidable y malvado que ha cruzado su camino.

De acuerdo con THR, Johnny Depp se lesionó en la grabaciones de La Venganza de Salazar hace cinco años. Se trata del muy comentado escándalo en el que aparentemente Amber Heard lo hirió cortándole la punta de un dedo en una pelea. El actor tuvo que volar a Los Angeles para someterse a cirugía y este "pequeño altercado" le costó a Disney US$ 350 mil, no conforme, las grabaciones padecieron un retraso de semanas, hecho que habría exigido de Disney casi US$ 5 millones. El artículo sugiere que esta fue una de las muchas razones por las que la empresa del ratón se negó a mantener a Jack Sparrow en la franquicia, está claro que quiere evitarse más problemas, el actor se ha transformado en un imán.

Además de perder su puesto en Piratas del Caribe, Johnny Depp salió de Animales Fantásticos 3 y la noticia le cayó en la punta del hígado a sus fans, quienes se niegan a retirar su apoyo al actor. En redes sociales todavía podemos notar la gran base de seguidores, mismos que están completamente seguros de su inocencia. Ante la falta de un Gellert Grindelwald para la siguiente película, la alternativa elegida fue Mads Mikkelsen. El show debe continuar pero con un actor que no se encuentre en medio del escándalo tras haber narrado su vida personal a todos los medios, con un matrimonio demasiado tóxico por detrás.

Aunque Johnny Depp cuenta con el apoyo de las redes sociales, tal parece que eso no es suficiente para mantener tu trabajo en la industria del cine, son necesarias algunas influencias de mayor importancia. Algunos todavía sueñan con su regreso a Piratas del Caribe, sin embargo, Disney se ha mantenido a raya del conflicto legal del actor, sin dar señales sobre si requerirá a Jack Sparrow en algún futuro lejano, es poco probable. Solo el tiempo nos dirá si Johnny recupera la buena voluntad de los estudios y regresa a los blockbusters de Hollywood junto con los grandes. Amber Heard no se encuentra mejor que él en ese sentido.

