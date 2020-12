Director de estudio en Hollywood asegura que trabajar con Johnny Depp ahora es imposible

Johnny Depp es uno de los actores más comentados este 2020 pero no por su gran presencia en la pantalla grande. El actor de 57 años protagonizó uno de los escándalos hollywoodense para famosos de los últimos tiempos, estamos hablando del juicio que inició contra The Sun algunos meses atrás. A principios de noviembre se reveló el fallo de la corte británica a favor del periódico y Amber Heard, situación que representó un severo tropiezo en la carrera de Johnny. Un nuevo artículo de The Hollywood Reporter exhibe la postura de un importante jefe de estudio en la industria, quien revela que las empresas ya no buscan trabajar con el actor, se ha vuelto demasiado problemático.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Cuando The Sun señaló a Johnny Depp como "golpeador de esposas" en un artículo de 2018, el actor no se lo pensó mucho al momento de presentar una demanda por difamación. Solo hasta mediados de 2020 se pudo desarrollar el juicio en los Reales Tribunales de Londres con resultados nefastos para la estrella de Piratas del Caribe; The Sun obtuvo la victoria gracias al testimonio y la evidencia de Amber Heard, derrotando a Johnny y haciendo enfurecer a sus seguidores en las redes sociales. No pasó mucho tiempo para que la resolución del caso surtiera efecto en el trabajo del ícono noventero.

Tras fracasar en su demanda, Johnny fue despedido de Animales Fantásticos 3, anunciando su retiro a través de redes sociales con una extensa carta en la que pronuncia su nueva realidad y agradece a los fans por todo el apoyo de los últimos meses. El actor perdió su trabajo como el intérprete de Gellert Grindelwald en la mágica franquicia pero por cuestiones de contrato no se fue sin las manos vacías, Warner Bros. se vio obligado a pagar la suma acordada al inicio. Pero aunque obtuvo algunos millones por tan solo filmar una escena, tal parece que los cabecillas de estudio ya no quieren tener algún vínculo con él.

Te invitamos a leer: Johnny Depp vuelve a solicitar anulación de sentencia del juicio contra The Sun y Amber Heard

"Simplemente no se puede trabajar con él ahora, es radioactivo" dice un jefe de estudio anónimo para The Hollywood Reporter. Johnny Depp fue acusado de violencia doméstica, se le llamó "golpeador de esposas" y acaba de perder el juicio que lo relaciona directamente con eso, en medio de todo tenemos al movimiento #MeToo y a aquellos que buscan proteger a las víctimas de abuso; tal vez muchos crean en la inocencia de Johnny, pero su gran desventaja es que, a diferencia de Amber Heard, no posee el apoyo de la justicia, hecho que lo pone completamente en desventaja ante los estudios de la industria. Por supuesto que ellos quieren mantenerse al margen.

Animales Fantásticos 3 continuará sin Johnny Depp como Gellert Grindelwald. La saga fantástica se tambalea en medio de tanta controversia (no olvidemos los comentarios transfóbicos de J.K. Rowling y el video viral de Ezra Miller en el que ahora a una fanática) pero de cualquier manera Warner buscará mantenerla a flote, no puede desperdiciar al taquillero Mundo Mágico tan fácilmente. Mads Mikkelsen tomará el lugar de Johnny y la elección ha sido bien recibida por los fans de esta marca. De acuerdo con IMDb, Animales Fantásticos 3 llegará a los cines el 15 de julio de 2022, la pandemia y la polémica se convirtieron en el caldo perfecto para retrasar la cinta hasta límites inimaginables.

Por otro lado, Amber Heard todavía tiene en su agenda las grabaciones de Aquaman 2 a principios de 2021. La actriz fue capaz de conservar su personaje en la secuela y los fans del superhéroe están muy enojados por eso; Warner Bros. se negó a despedirla y muchos rumores se han pronunciado por la reducción o incremento del impacto de la princesa Mera en la futura cinta. Está claro que Heard se ha transformado en persona no grata de las redes sociales, con cientos de miles de personas exigiendo su salida del DCEU y aprovechando cada nueva publicación en sus perfiles web para dejar comentarios ofensivos. Amber y Johnny todavía tienen un gran cuenta por saldar el año entrante.

También puede interesarte: Animales Fantásticos 3: Mads Mikkelsen opina sobre la salida de Johnny Depp y elogia su trabajo como Grindelwald