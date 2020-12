Johnny Depp vuelve a solicitar anulación de sentencia del juicio contra The Sun y Amber Heard

La vida de Johnny Depp se ha tornado complicada en el último par de años, el trabajo ha disminuido y no tiene el beneficio de la justicia. Su tormentosa relación con Amber Heard culminó con un divorcio nada agradable y trajo consigo algunas acusaciones y demandas que poco a poco vacían su cuenta bancaria. Ante su derrota en la corte británica contra el medio informativo The Sun, Johnny vuelve a exigir el recurso de apelación para cambiar las cosas a su favor pero, a decir verdad, el horizonte no luce demasiado bueno para él. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles sobre este nuevo episodio en el proceso legal del actor.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El conflicto entre The Sun y Johnny Depp comenzó en 2018, cuando el medio informativo publicó un escandaloso artículo en el que abiertamente denomina al actor como un “golpeador de esposas”. Depp no lo pensó dos veces al momento de demandar al sitio por difamación. El juicio debió desarrollarse tiempo atrás, sin embargo, la pandemia por Covid-19 lo pospuso durante un tiempo, sin embargo, desde el primer día fue cubierto por la prensa mundial y a principios de noviembre el juez Andrew Nicol de la corte británica llegó a la conclusión de desestimar las exigencias de Johnny y conceder la victoria a The Sun.

Algunos días después Johnny Depp solicitó la apelación para su caso pero fue negada por el juez. Ahora, de acuerdo con nueva información de The Associated Press, el propio Andrew Nicol ha permitido al actor pedir una vez más la anulación de la sentencia, en esta ocasión directamente ante la corte de Reino Unido. La estrella de Piratas del Caribe no tiene la intención de darse por vencido, y es que desde que se anunció el fallo sostuvo que no descansará hasta que su verdad sea contada y reciba justicia por parte de las autoridades. ¿Esta vez triunfará en su cometido?

Te invitamos a leer: Actor de Piratas del Caribe defiende a Johnny Depp y quiere que vuelva a ser Jack Sparrow

Los fans de Johnny Depp siguen lamentándose por la salida del actor de Animales Fantásticos 3, película en la que hubiera interpretado a Gellert Grindelwald. Tras su derrota en Reino Unido, no pasó mucho tiempo para que el estudio tomara la decisión de no continuar su relación de trabajo con el actor, provocando una inmensa ola de desaprobación en redes sociales que fue capaz de dar fuerza al movimiento #JusticeForJohnnyDepp. Los seguidores del actor no pierden la esperanza de su ídolo será capaz de recuperar su buen nombre en Hollywood, y que la justicia finalmente se pondrá de su lado.

Con tantos altibajos causados por el escándalo, Warner Bros. llegó a la conclusión de romper sus lazos con Johnny Depp hace algunas semanas. Sin lugar a dudas, lo que marcó la derrota del actor en la corte fue su declaración respecto a haber probado todo tipo de drogas a lo largo de su vida, admitiendo problemas en los que se involucró debido a los excesos, desde la destrucción de una habitación de hotel en la que se encontraba su ex-novia Kate Moss, hasta sus alocadas aventuras junto a ídolos musicales; por si lo anterior fuera poco, el actor también reveló haber gastado inconmensurables cantidades de dinero en alcohol y otras sustancias adictivas. Todo esto fue un caldo de cultivo que impulso su derrota.

A principios de 2021 seremos testigos del nuevo enfrentamiento legal entre ambos actores en Estados Unidos. ¿Quién logrará mantener su buena reputación entre los fans de Hollywood y su trabajo en futuros proyectos?

También puede interesarte: Snyder Cut: Mera ocupará el lugar de Aquaman en la escena de la pesadilla