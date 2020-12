The Mandalorian: Gina Carano se burla de la vacuna de Covid-19 y enfurece a las redes

The Mandalorian - 91% es una de las series más exitosas del momento gracias al trabajo hecho por Disney y Lucasfilm. Con una sola temporada de ocho capítulo logró atrapar la atención de todo el mundo, incluso de aquellos países que no contaban con el servicio de streaming del ratón el año pasado y accedieron al contenido a través de métodos poco honestos. La segunda temporada se encuentra en desarrollo pero lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para considerarla uno de los mejores productos ofrecidos por Lucasfilm. Pero no todo es bueno para esta producción, pues hay una actriz que en las últimas semanas ha complicada las cosas. Estamos hablando de Gina Carano, quien una vez más utiliza sus redes para enfurecer a los usuarios con sus opiniones.

En The Mandalorian, Cara Dune es una ex-miembro de la Resistencia, con especialidad en paracaidismo. La primera temporada nos mostró que este personaje es alguien de cuidado, una fiera combatiente cuerpo a cuerpo que no se deja amedrentar, virtudes que rápidamente la transformaron en una favorita de los espectadores. Pero los tiempos recientes han puesto las cosas de cabeza y ahora la actriz no es precisamente la consentida del público, todo gracias a ciertas publicaciones de Twitter que han desatado críticas. En la más reciente no escribe directamente, pero retuitea algunas palabras que se burlan de la vacuna contra el Covid-19 y los votos a través de correo (utilizados en las recientes elecciones presidenciales).

Seguro que me aplicaré la vacuna, solo envíenla por correo. Mi salud y mi seguridad son demasiado importantes para mostrarme en persona. Al igual que el voto por correo, ya saben, seguro, confiable y honesto. Así que mándenmelo por correo, me aplicaré la inyección y enviaré el papeleo diciendo que estoy vacunado. Todos confían en mí, ¿verdad?

Algunas de las respuestas a este nuevo tuit de Carano se burlan con mensajes respecto a su posible (pero no certero) despido de The Mandalorian. Numerosos fans de la serie están ansiosos por no verla regresar para la siguiente temporada, pues recordemos que la actriz anteriormente no quiso apoyar a la comunidad trans utilizando los pronombres apropiados en Twitter, también le dio like a una serie de publicaciones pro-Trump y exigió que los votos de la elección fueran contados con honestidad ante la imparable victoria de Joe Biden en las urnas a principios de noviembre. Todo esto ha sido suficiente para la actriz cayera de la gracia de los fans y por ahora no parece tener un buen futuro en la producción para la pantalla chica de el famoso mandaloriano.

The Mandalorian marcha bastante bien en estos momentos. Los últimos dos episodios han sido acción pura para los fans de Star Wars gracias a la aparición de Ahsoka Tano y Boba Fett, ambos nos ofrecieron importantes muestras de combate, sometiendo a los respectivos antagonistas de sus capítulos de una manera fenomenal. Esperamos ver mucho más de ellos en el futuro.

La siguiente película de Star Wars llegará a los cines a finales de 2022 bajo el cargo de Taika Waititi. Los fans esperan que el director tenga la suficiente sabiduría como para no repetir los fallos logrados por los cineastas que estuvieron al frente de las producciones más recientes; todos estamos muy conscientes de los errores cometidos por la trilogía secuela y es algo que prefieren no repetir.

Por otro lado, Lucasfilm todavía tiene muchos planes para la pantalla chica. En el horizonte se vislumbran las series para Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, un par de producciones solicitadas por los fanáticos, grandes esperanzas para los fans que ya ven en The Mandalorian a una gran redentora de Lucasfilm. Por el momento no se han anunciados sus fechas de estreno.

