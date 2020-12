The Mandalorian: Otro actor de la serie es acusado de transfobia

Estamos en una época donde algunas cosas son consideradas inaceptables. Así como en el pasado el racismo era algo normal y tuvo que ser combatido desde varios frentes, en este 2020 muchos fans han decidido que la discriminación debe desaparecer en todos los niveles. La transfobia abarca un espectro de acciones amplio, y los chistes aparentemente inofensivos ya no se pueden tomar como tales.

Ha sido muy notorio el caso de The Mandalorian - 91%, la primera serie live-action de Star Wars que ha logrado cautivar a los viejos y nuevos aficionados a la franquicia. Desafortunadamente la actriz Gina Carano, una ferviente partidaria de Donald Trump, no ha dudado en expresar su transfobia en redes sociales, y Disney mientras tanto ha guardado silencio al respecto.

Rosario Dawson, encargada de interpretar a Ahsoka Tano, también fue acusada de transfobia, pero la persona que la demandó ya retiró la mayoría de los cargos. No obstante, hay otro actor que apareció en la primera temporada y que en sus shows de comedia ha expresado su transfobia abiertamente, junto a otras declaraciones polémicas:

CN: transphobia, transmisogyny. Here’s a fun one. Love to see guys like this getting bigger platforms.: https://t.co/iGnW7q9FLp pic.twitter.com/yEBkZibPUy