Charlize Theron quiere protagonizar un remake lésbico de Duro de Matar

Charlize Theron es una actriz de gran talento que de vez en cuando nos sorprende con nuevos y emocionantes proyectos. La intérprete ya demostró que no teme a los nuevos desafíos en sus películas de los últimos años, pero ahora parece querer sumarse a una producción que todavía ni siquiera existe y que se mira con mucho potencial. A través de sus redes sociales, Theron declaró que le encantaría protagonizar un remake de Duro de Matar - 92% con el personaje de una mujer homosexual que luchara por salvar a su esposa del peligro. No podemos negar que suena a un argumento de gran éxito para 2020.

En Duro de Matar, protagonizada por Bruce Willis como John McClane, oficial de la NYPD, intenta salvar a su esposa Holly Gennaro y a muchos otros, quienes fueron tomados como rehenes por el terrorista alemán Hans Gruber en una fiesta navideña en Los Angeles. La película fue un completo éxito durante su estreno en 1988 y dio paso a una saga de varias entregas, con la última de ellas presentada en cines en 2013; además, ciertos rumores indican que todavía hay grandes posibilidades para un sexta cinta, aunque los detalles se han apagado en el último par de años y no se tienen novedades.

Con la abundante producción de comedias LGBT en los últimos años, un usuario de Twitter publicó un comentario en el que las defiende, pero también señala que le encantaría ver un remake de Duro de Matar con Charlize Theron como una fiera estrella de acción. Ella por supuesto que retuiteó el post y aceptó inmediatamente.

Lesbian Christmas rom coms are all well and good but what I REALLY want is a Die Hard where Charlize Theron goes on a rampage to save her wife pic.twitter.com/mGBA0nAbrX