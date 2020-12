Las mejores series de 2020 según The New York Times

Las cosas no han sido nada simples para la industria del entretenimiento en los últimos meses. Tanto la pantalla chica como la grande han tenido que enfrentarse a las nuevas dinámicas presentadas por las crisis de salud global, mismas que exigen otras formas de abordar el medio y distribuir el contenido a todo el mundo. El cine ha sufrido una gran desventaja, eso es definitivo, pero en medio de esta vorágine la televisión ha disfrutado de algunos privilegios extras gracias a que no necesita ser exhibida en una gran sala para obtener beneficios. Este 2020 pudimos ver el desarrollo de innumerables series para la TV y The New York Times ha recopilado los nombres de las mejores para dar sentido a sus listas de este año.

Las formas de entretenimiento han observado una transición digna de estudio y análisis este 2020. Mientras que las cadenas de cine han tenido que cerrar para evitar el incremento de casos por coronavirus, las plataformas de streaming y otras formas de distribución via web han observado el auge de sus existencias; los meses anteriores fuimos testigos de un aumento casi desmedido en el consumo de televisión desde casa. Los canales de tv, así como empresas del tipo Netflix o Hulu, pierden el aliento y miran todavía más alto ante el éxito de sus productos, tanto en series como en películas. Este año nos han ofrecido piezas excepcionales de entretenimiento y vale la pena recordarlas como cada diciembre de inevitable despedida.

Como cada fin de año, The New York Times vuelve con sus compilaciones de las series que han marcado estos últimos doce meses por su calidad y compromiso con el espectador. En esta ocasión presenta tres listas en particular: las mejores series de 2020, las mejores series internaciones de 2020 y las mejores series que terminaron 2020, todas compuestas por joyas televisivas que en muchos casos han marcado para siempre a los fans. La pantalla chica ha tenido una influencia más que notable este año, tiempo en el que la permanencia prolongada en casa se transformó en un estilo de vida obligado en muchas partes del mundo. Es justo reconocer a las piezas de entretenimiento que nos hicieron compañía y lograron hacer de nuestros días algo más confortables.

Destaca entre los títulos Better Call Saul - 100%, la maravillosa puesta en escena de Vince Gilligan que nada tiene que pedir a Breaking Bad - 100%. La historia precuela del abogado ha demostrado estar a la altura de su hermana, incluso obteniendo más temporadas para el personaje principal. The New York Times la enarbola como una de las mejores series de 2020 y no podemos decir menos tras esa impecable quinta temporada que nos mantuvo al borde de nuestros asientos; ahora solo nos queda esperar por el sexto bloque de capítulos, mismo que llegará a AMC y a Netflix en algún punto de 2021. La temporada final es una gran promesa.

Entre otras series notables también tenemos a BoJack Horseman - 94% como una de las mejores que concluyeron este año; esta animación de Netflix se ganó el respeto del público (pero ningún Emmy, desgraciadamente) con esos capítulos finales tan impresionantes que en definitiva marcaron al género. Otra favorita es What We Do in the Shadows, la muy divertida serie de vampiros que desde la película estableció una sólida base de fanáticos. Puedes leer el resto de las listas a continuación:

Las mejores series de 2020

1. Better Call Saul - 100% (AMC)

2. Better Things (FX)

3. City So Real (National Geographic)

4. The Good Lord Bird - 100% (Showtime)

5. I May Destroy You - 100% (HBO)

6. Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll)

7. Mrs. America - 90% (FX)

8. Normal People - 100% (Hulu)

9. Pen15 (Hulu)

10. P-Valley - 100% (Starz)

11. What We Do in the Shadows (FX)

Las mejores series internaciones de 2020

1. Belgravia (Epix)

2. The Bureau (Sundance Now)

3. For Sama (PBS)

4. Está bien no estar bien - 90% (Netflix)

5. Kingdom - 100% (Netflix)

6. My Brilliant Friend (HBO)

7. Patria - 100% (HBO)

8. Mystery Road (Acorn TV)

9. Temple - 87% (Spectrum)

Las mejores series que terminaron 2020

1. BoJack Horseman - 94% (Netflix)

2. Brockmire (IFC)

3. Corporate (Comedy Central)

4. Doc McStuffins (Disney Junior)

5. The Good Place - 100% (NBC)

6. Last Chance U (Netflix)

7. Lenox Hill (Netflix)

8. Schitt’s Creek (Pop TV)

9. Teenage Bounty Hunters (Netflix)

10. Vida (Starz)

