The Crown: Netflix no añadirá descargo de responsabilidad pese a presiones del gobierno de Reino Unido

Desde su primera temporada en 2016, la exitosa serie de Netflix, The Crown - 90%, logró cautivar a sus suscriptores, quienes se sintieron profundamente atraídos a la historia de la reina Isabel Segunda y a la de la monarquía británica. La más reciente temporada del programa dejó a los fanáticos sin palabras y fue considerada por los críticos la mejor entrega hasta el momento. Sin embargo, la familia real y el gobierno del Reino Unido no están tan contentos y han pedido al gigante digital que agregue un descargo de responsabilidad que indique que el show es una obra de ficción.

A pesar de las presiones y de que el hermano de la princesa Diana también ha declarado que Netflix tendría que advertir a los espectadores que lo mostrado en The Crown - 100% es ficción, la plataforma se ha negado rotundamente a añadir el descargo de responsabilidad, pues considera que sus suscriptores están al tanto de que se trata de un drama basado en hechos reales (vía IndieWire).

Luego de seguir a la reina Isabel en su llegada al trono durante las primeras dos temporadas y de presentar las intrigas y conflictos entre distintos miembros de la monarquía británica durante la tercera entrega, en la cuarta temporada, The Crown ve a una Isabel Segunda muy preocupada por salvaguardar la línea de sucesión y buscando una novia adecuada para su hijo, el príncipe Carlos, que aún no se ha casado a los 30 años. Sin embargo, el príncipe ya ha comenzado un romance con Lady Diana Spencer, interpretada por Emma Corrin (Pennyworth - 70%).

De igual manera, esta entrega presenta a Gillian Anderson (Sex Education - 91%) como Margaret Thatcher, quien fue primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990 y con quien la reina tuvo múltiples diferencias. Debido a la incorporación de nuevos y polémicos personajes, el drama ganador de varios premios Emmy ha generado controversia desde que la temporada 4 debutó el 15 de noviembre.

Los aspectos cuestionados por el gobierno del Reino Unido incluyen la línea de tiempo del romance del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles durante su matrimonio con Diana, así como el abuso verbal de este hacia Lady Di. Incluso Earl Charles Spencer, hermano de la princesa, en una entrevista en Love Your Weekend con Alan Titchmarsh, advirtió a los espectadores que vean la nueva temporada del programa con ojos escépticos.

A partir de lo anterior, según Deadline (vía IndieWire), el secretario de cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, le pidió a Netflix que pusiera un descargo de responsabilidad sobre los tramos creativos históricos de la serie. No obstante el transmisor se negó, pues considera que siempre se ha presentado a The Crown como un drama y dijo lo siguiente:

Siempre hemos presentado The Crown como un drama y ​​tenemos toda la confianza de que nuestros suscriptores entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en hechos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar un descargo de responsabilidad.

En una entrevista con The Daily Mail, el secretario de cultura habló sobre la serie y dijo que es una obra de ficción muy bellamente producida, no obstante es de ficción y eso debería quedar claro desde el principio. Asimismo, mostró su preocupación sobre que si Netflix no lo aclara, una generación de espectadores puede confundirse.

