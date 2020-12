Robert Downey Jr. y Don Cheadle homenajearon a Chadwick Boseman en los MTV Movies Awards 2020

No es sorpresa para nadie la buena relación que los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel tienen dentro y fuera del set. Si bien no todos han tenido la oportunidad de convivir por mucho tiempo y su amistad no está tan reforzada en el mundo real, han dado muestras de que siempre están para apoyarse los unos a los otros aún en tiempos difíciles. Siguiendo esta idea, Robert Downey Jr. y Don Cheadle se reunieron virtualmente para rendir tributo a Chadwick Boseman, con un emotivo mensaje que compartieron durante lo MTV Movies Awards 2020.

Este año ha estado lleno de sorpresas no tan afables, en la industria de Hollywood la muerte del actor de Pantera Negra - 90% fue una de las que más sacudió a todos debido a que nadie estaba al tanto de que sufría de cáncer, enfermedad que terminó por arrebatarle la vida. Desde que su muerte fue publicada, los homenajes en su honor, los discursos y los lamentos no han parado, y quienes fueran sus coprotagonistas en Avengers: Infinity War - 79% no se quedaron atrás en el marco de la entrega de los MTV Movie Awards.

Robert Downey Jr. y Don Cheadle rindieron homenaje a Chadwick Boseman en el especial MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, en el cual se le honró de manera póstuma con el premio "Hero for the Ages". De forma virtual los dos intérpretes, durante la ceremonia de 90 minutos transmitida en lugar de la entrega de premios anual, los coprotagonistas de Marvel presentaron el premio otorgado en honor a una estrella, en el que destacaron que su “heroísmo en pantalla solo fue superado por el verdadero héroe que era cuando estaba fuera de ella". El actor de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% dijo:

Desde el primer momento que lo vi en pantalla por primera vez y tuve la oportunidad de conocerlo en persona, su energía e intensidad fueron innegables. Había algo diferente y especial en Chadwick Boseman.

.@RobertDowneyJr and @DonCheadle paid tribute to the late Chadwick Boseman ahead of his Hero for the Ages honor at the #MTVAwards: Greatest of All Time. ❤️ pic.twitter.com/EmE5FcPXUM — MTV (@MTV) December 7, 2020

Cheadle añadió:

Cada vez que pisó el set, inspiró e influenció a todos los presentes. Y con cada papel, creó una nueva legión de fanáticos. Tenía un poder increíble para unificar a la gente, en su amor por su trabajo y su respeto, para él como persona. La forma en que vivió su vida unió a las personas detrás de un propósito superior, y ese será su legado.

Como se mencionó en líneas anteriores, el también actor de Dolittle - 28% no perdió la oportunidad para recalcar que la razón por la que Boseman dejó huella fue principalmente por la buena persona que era cuando no estaba actuando o representando algún papel:

Los miembros de los Vengadores hemos tenido la oportunidad de interpretar personajes significativos y, con suerte, memorables, pero Boseman encarna realmente lo que significa ser un superhéroe. Su impacto como protagonista revolucionario, como un ícono en la pantalla, no será cuantificado por los récords de taquilla que rompió, sino por la legión de fanáticos que lo celebrarán por muchos años más. No era solo un héroe en la pantalla… su lista de acciones y hechos desinteresados e inspiradores es demasiado larga para contarla aquí. Apareció constantemente durante el juicio y el triunfo de familiares, amigos y fanáticos por igual, algunos de los cuales estaban luchando contra el mismo enemigo invisible. Él fue el más heroico cuando era Chad. Ahí fue cuando era más grande que cualquier personaje que interpretó en pantalla

Tanto Cheadle como Robert comenzaron a trabajar con Boseman cuando este fue seleccionado para interpretar al príncipe T'Challa de Wakanda en la cinta Capitán América: Civil War - 90% y más tarde en su película en solitario la cual causaría sensación tanto con el público como con la crítica especializada: Pantera Negra - 90%.

