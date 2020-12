Monster Hunter elimina controvertida escena acusada de racismo en China

Las películas basadas en videojuegos no suelen no tener mucha suerte al pasar por la taquilla y mucho menos entre las reseñas de los críticos, pero esa industria sigue siendo aprovechada por Hollywood debido a que está llena de material con un enorme potencial para la pantalla grande. Uno de los esfuerzos más recientes para transmitir la emoción de los videojuegos al cine es Monster Hunter, de Paul W.S. Anderson, cinta inspirada en el título homónimo. Pero las cosas no han salido del todo bien para esta producción en China. Gracias al escándalo provocado por una escena acusada de racismo, los realizadores han tenido que eliminarla de la película.

Monster Hunter está basada en la franquicia de Capcom Monster Hunter (Cazador de monstruos), conformada por varios videojuegos de rol de acción ambientados en un mundo fantástico. El primero de la serie fue lanzado para Play Station 2 en 2004, después otros títulos han estado disponibles para PC, consolas portátiles y dispositivos móviles. Monster Hunter World es el más popular hasta el momento, sobre todo entre los jugadores de China; por desgracia, el guión de la película ha cometido un error que no ha sido perdonado por los espectadores de aquel país.

En la cinta de Monster Hunter conocemos a la teniente Artemisa y a sus leales soldados, quienes son transportados a un nuevo mundo y se involucran en una batalla desesperada por la supervivencia contra enormes enemigos con poderes increíbles. El centro de la controversia se ubica en una de las líneas mencionadas por el personaje de Jin Au-Yeung: "Chi-knees." Muchas personas en China percibieron estas palabras como una referencias al cántico "Chinese, Japaneese,

dirty knees" anteriormente utilizando para burlarse de las personas con estos orígenes, algo claramente racista. De acuerdo con Deadline, este "chiste" ya fue eliminado de la cinta, tan solo un día después de que se desataran las críticas.

Capcom tuvo que emitir un comunicado ante sus jugadores chinos mencionando que no tuvo nada que ver con el desafortunado diálogo racista en Monster Hunter. Por supuesto que la película fue prohibida en todos los cines de China, situación que impulsó a las productoras a emitir una disculpa al pueblo chino, asegurando que su objetivo nunca fue el de insultarlos.

No hubo absolutamente ninguna intención de discriminar, insultar u ofender a nadie de origen chino. Constantin Film ha escuchado las preocupaciones expresadas por el público chino y ha eliminado la línea que ha llevado a este malentendido inadvertido.

Paul S.W. Anderson está muy bien enterado de cómo llevar a cabo de una franquicia de éxito, ahí tenemos la saga de Resident Evil compuesta por El Huésped Maldito, Resident evil 2: Apocalipsis - 21%, Resident Evil 3: Extinción - 22%, Resident Evil 4: La Resurrección - 23%, Resident Evil 5: Venganza - 30% y Resident Evil: Capítulo Final - 35%; desgraciadamente no supo ver el futuro con esa línea inconveniente en Monster Hunter y por ahora está pagando el precio (algo desafortunado teniendo en cuenta que China tiene una de las comunidades gamers más grandes y ambiciosas del mundo). Por el momento no se sabe si la película regresará en algún momento a las salas de cine en aquel país, aunque lo cierto es que las probabilidades no están a su favor.

Durante mucho tiempo, las adaptaciones cinematográficas de videojuegos han estado condenadas por la industria, sin embargo, el año pasado nos sorprendió Pokémon: Detective Pikachu - 69% y recientemente Sonic La Película - 89%. Monster Hunter parecía tener las cosas a su favor en China pero ahora se encuentran de cabeza. Ya veremos cómo resultan las cosas para ella en Estados Unidos, recordemos que llegará a salas hasta el próximo 25 de diciembre. Sin lugar a dudas son tiempos poco convenientes para la industria del cine en general, esperamos que el futuro sea mucho más brillante para la industria en años venideros.

