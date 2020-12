Godzilla vs. Kong: nuevo avance presenta a las bestias en medio de la lucha

A pesar de los altibajos en el MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary, la franquicia se mantiene decidida a lograr sus ambiciosas metas. El siguiente paso de la escalera es Godzilla vs. Kong, el esperado encuentro de los colosos que durante décadas han fascinado a millones de espectadores con su imponencia. Durante la Comic-Con Experience de Brasil se ha mostrado un nuevo video de los dos personajes principales y lo cierto es que, a pesar de su corta duración, está causando buena impresión entre los fans. Algo grande se acerca para los seguidores de esta historia. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El MonsterVerse comenzó en 2014 con el estreno de Godzilla (2014) - 74%, un inicio que cumple de forma satisfactoria con su propósito de entretener al espectador. Para 2017 aparece en cartelera Kong: La Isla Calavera - 76%, una entrega mejor recibida por los críticos. El año pasado llegó a las pantallas Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, película que fue vapuleada sin cansancio por la prensa, no obstante, los espectadores fueron mucho más benevolentes con ella.

Con pasos algo atropellados, el MonsterVerse continúa su marcha en busca del éxito y es probable que lo alcancen en definitiva con Godzilla vs. Kong. Ya en los créditos de la última película se anunció el enfrentamiento de estos titanes, generando altas expectativas entre el público. Ahora, tras algunas situaciones desafortunadas (retrasos, reshoots y la pobre taquilla de su predecesora), la nueva entrega podría convertirse en la gran redentora, el reciente avance se convierte en una gran señal. Puedes verlo a continuacón.

At CCXP Worlds they showed us a 3 second long teaser for Godzilla vs Kong, even though it's short it got me so excited.#Godzilla #GodzillaMovie #KingKong #KongSkullIsland #KingKongVsGodzilla #KongVsGodzilla #GodzillavsKingKong #GodzillavsKong #CCXPWorlds #CCXPWorlds2020 pic.twitter.com/4lRujAOukd