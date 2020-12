Adam Sandler interpretaría a un nuevo villano en una película de DC

A estas alturas no hay un solo talento de Hollywood que pueda resistirse a las franquicias de superhéroes. No sólo son una fuente segura de popularidad entre el público, sabemos que estas películas también generan millones de dólares en taquilla, por lo que tiene sentido que las productoras estén buscando tener en sus filas a estrellas que la audiencia reconoce y admira. Tal parece, que el famoso comediante Adam Sandler (Como si fuera la primera vez - 44%, Una Esposa de Mentira - 19%, Misterio A Bordo - 53%) podría ser el próximo supervillano en una nueva película de DC Films.

Recientemente Adam Sandler volvió a hacer lo que ha estado haciendo durante las últimas décadas: partir de risa al público con sus comedias. El Halloween de Hubie - 70% resultó todo un éxito en Netflix, justo en el mismo año que el intérprete demostró que también es capaz de rendir excelentes actuaciones dramáticas. Diamantes en Bruto - 100% fue una película a la que la temporada de premios le prestó poca atención, pero la crítica y la audiencia emitieron increíbles comentarios sobre la cinta y la interpretación de la estrella de Hollywood como un apostador en aprietos.

Todo indica que Sandler está listo para conquistar otros géneros, y a punto de terminar el 2020, nadie podría estar pensando en otra cosa que no sea una franquicia de superhéroes. De acuerdo con el informante y experto en cultura popo, Daniel Richtman, el famoso comediante está siendo considerado para interpretar el papel de un supervillano de DC.

El informe no da más detalles sobre cuál el papel de Sandler ni en qué cinta de DC Films lo veríamos debutar, pero tiene sentido que el intérprete realice este arriesgado movimiento a estas alturas de su carrera. Tal como mencionamos previamente, el actor le ha recordado al público sus habilidades para los dramas, y justo ahora forma parte del elenco del drama de ciencia ficción existencial The Spaceman of Bohemia. Además, en el pasado se había estado rumoreando que la estrella podría convertirse en el nuevo Pingüino.

Curiosamente hace unos meses surgió otro rumor relacionado con Adam Sandler y las películas de superhéroes. Aparentemente la estrella de Netflix, quien continuará produciendo más hilarantes cintas para la plataforma, está desarrollando un filme de superhéroes que eventualmente formaría parte del inmenso catálogo del servicio de streaming. Por el momento esta información continúa sin confirmarse.

Por otro lado, actualmente las películas de DC están pasando por una reestructuración muy interesante. Mientras muchos daban por muerto el DCEU, la franquicia ha tomado su segundo aire gracias al Zack Snyder's Justice League. Los fans consiguieron lo que estuvieron pidiendo durante años, y mientras los seguidores de Ben Affleck podrán disfrutar de su versión de Batman en esta cinta y en Flashpoint, el estudio está trabajando en otro Caballero de la Noche que está creando en el público altas expectativas.

The Batman de Matt Reeves llegará a cines en 2022 y se espera que sea el inicio de una nueva trilogía que siga al icónico superhéroe de Ciudad Gótica. Robert Pattinson y el resto del elenco se está ganando la simpatía de los fans, pero eso no significa que no podremos disfrutar de las diferentes versiones de los personajes en las demás películas de DC. Viene la película de Flash, Black Adam, Aquaman 2, The Suicide Squad , Wonder Woman 3 y mucho más. En este ese escenario, por supuesto que hay espacio para que más estrellas de Hollywood hagan su debut en el género de superhéroes. Si Adam Sandler será uno de ellos, sólo el tiempo lo dirá.

