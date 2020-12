Netfix estaría ofreciendo exclusivo contrato a Millie Bobby Brown

¡Atención fans de Millie Bobby Brown! La estrella de Stranger Things - 76% y Enola Holmes - 95% podría seguir protagonizando más películas de la adorada plataforma de Netflix. De acuerdo con un nuevo rumor, la plataforma de streaming no planea dejar ir en la actriz en mucho tiempo, y entre los proyectos que se prevé surjan de esta fructífera relación laboral, está una nueva franquicia de acción. Te contamos más detalles a continuación.

Tan sólo unos meses atrás, Bobby Brown tuvo la oportunidad de sorprender a la audiencia de Netflix con Enola Holmes. La historia centrada en la hermana menor del mejor detective del mundo, Sherlock Holmes (Henry Cavill), enamoró a la crítica y al público por ser fresca y audaz. Muchos ya están preparándose para las secuelas que seguramente se desarrollarán tras su masivo éxito mundial, pero no son las únicas producciones que la intérprete de Eleven protagonizaría en la plataforma.

Recientemente se confirmó que la actriz será protagonista y productora de Damsel, la nueva cinta de fantasía de Netflix que llegará a la plataforma próximamente. De acuerdo con Deadline, Millie Bobby Brown hará el papel Elodie, una princesa que cree que está por casarse con el príncipe Henry, pero en realidad ha sido entregada como sacrificio para un terrible dragón. Eso no es todo, la intérprete también se encuentra trabajando en otra película del gigantesco servicio de streaming: The Girls I've Been, donde será una artista bisexual que tendrá que poner a prueba sus habilidades para hacer que su novia, su exnovio y ella, salgan ilesos de un atraco bancario.

Por supuesto que la agenda de Brown también incluye la cuarta temporada de Stranger Things, una de las series favoritas del público de Netflix y que este año se colocó en los primeros lugares de las principales franquicias de entretenimiento en Estados Unidos. Sin duda la actriz está siguiendo un camino que la llevará a lo más alto de la lista A de Hollywood, así que tiene sentido la información que recientemente compartió Daniel Richtman en su cuenta de Patreon.

De acuerdo con el experto en cultura pop y uno de los informantes más relevantes actualmente, Netflix está ofreciendo un contrato muy importante para la intérprete de 16 años. Aparentemente la plataforma de streaming está planeando que Brown sea la protagonista de una serie de proyectos que incluyen una posible franquicia de acción. Este acuerdo (conocido en inglés como first-look deal) implicaría que la compañía de streaming podrá revisar primero todas las producciones en las que la actriz vaya a participar y considerar producirlas/distribuirlas.

Por otro lado, usualmente este tipo de acuerdos también incluyen términos legales que permitirían que Brown sea considerada para ser protagonista en los proyectos de Netflix que se ajusten a sus criterios. ¿Qué significaría de ser cierto este rumor sobre un supuesto contrato? Bueno, pues tendríamos mucho más de la querida actriz en la plataforma, y con la promesa una nueva franquicia y la aparente continuación de Enola Holmes, sin duda tanto la plataforma de streaming, como la actriz y sus fans se beneficiarían.

Cabe resaltar que no es el único acuerdo millonario en la carrera de Millie Bobby Brown. La actriz también es protagonista en la expectante franquicia de Monstruos de Warner Bros., y después de haber debutado en la pantalla grande con Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, sus fans ya están esperando verla en Godzilla vs. Kong, filme que se estrenará el próximo año en cines y HBO Max.

