Marvel Studios habría reprendido de forma severa a Letitia Wright por sus tuits antivacunas y transfóbicos

Las cosas no han ido bien para Letitia Wright, actriz que interpreta a Shuri en el Universo Cinematográfico de Marvel. Recientemente compartió algunas opiniones polémicas sobre la vacuna de coronavirus que el mundo durante tanto tiempo ha estado esperando; por supuesto que ella no tardó en eliminar sus publicaciones en vista de las críticas negativas que recibió, pero tal vez eso no fue suficiente como para evadir la ira de Marvel Studios. Nueva información señala que la empresa se ha sentado con la actriz de 27 años para reprenderla por su comportamiento. El horizonte es desalentador para la estrella.

Letitia Wright tuvo un papel importante en Pantera Negra - 90%, sin embargo, en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95% quedó un poco relegada debido al protagonismo de los Vengadores principales. Con el fallecimiento de su compañero Chadwick Boseman, ella podría transformarse en la nueva Pantera Negra, muchos opinanaron que es lo más justo para el personaje, sin embargo, las recientes acciones de la actriz han puesto las cosas de cabeza; solo los ejecutivos tomarán la decisión de concederle el papel o traer un nuevo actor. De acuerdo con las palabras de Daniel Richtman en su cuenta de Patreon, la empresa ha regañado a Wright por sus publicaciones en Twitter.

Letitia expuso a través de Twitter un video del canal de YouTube On The Table que mantiene una postura antivacunas e incluso señala que China fue la culpable de propagar el coronavirus; por si fuera poco el material también hace gala de su transfobia y escasas creencias sobre el calentamiento global. Esto fue suficiente para que los usuarios de las redes sociales se pusieran en contra de la actriz y exigieran su despido del MCU. Muchos pensaron en ella como la próxima Black Panther pero ahora las posibilidades son realmente escasas, pocos fans la querrán como el superhéroe después de este tropiezo notable.

Cabe preguntarse a estas alturas quién tomará el legado de Chadwick Boseman como Pantera Negra. El actor falleció recientemente y sus fans continúan lamentando la pérdida, ¿quién será la estrella que tome el lugar definitiva del héroe de Wakanda tras este incidente con Letitia Wright? Solo el tiempo nos dará la respuesta definitivas... las posibilidades son demasiadas.

Marvel Studios todavía tiene muchos personajes para introducir. Gracias a Avengers: Endgame - 95% observamos la reunión más esperada del MCU, todos los superhéroes unieron fuerzas en la Tierra para combatir al ejército de Thanos. Pero la victoria se pagó con un precio muy alto: Black Widow dio su vida a cambio de la Gema del Alma; Iron Man se sacrificó por el bienestar del universo chasqueando los dedos con la piedras en su guante; Capitán América eligió dejar atrás la vida en el tiempo presente para tener una junto a Peggy después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estas grandes despedidas tan solo abren el paso para la llegada de un nuevo equipo, otros superhéroes que continuarán con el legado, ¿quiénes serán?

La siguiente película del MCU es Black Widow. Además de Scarlett Johansson en el papel estelar, tendremos la participación de Florence Pugh como Yelena Belova, otra Viuda Negra que sostiene un tipo de hermandad con Natasha; Rachel Weisz como Melina Vostokoff, otra Black Widow que se une a la historia y que conoce bastante bien a la estrella; y David Harbour quien interpreta a Red Guardian, contraparte soviética del Capitán América. La cinta llegará a los cines el 7 de mayo de 2021 y podría convertirse en un súper éxito de Marvel Studios tras mucho tiempo sin un lanzamiento formal.

