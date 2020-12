Leonardo DiCaprio podría estar en conversaciones para tomar un papel en Marvel Studios

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más influyentes de Hollywood, desde muy joven supo labrarse una carrera en la industria y al día de hoy sigue encantando al público con sus películas. Favorito de la temporada de premios (aunque no gane tan a menudo) y dueño de una fortuna que va más allá de los US$ 260 millones, Leonardo también ha sido reconocido como un gran activista y defensor del medio ambiente, virtudes que le han hecho ganar el cariño de muchas personas en todo el mundo. Pero tal vez el actor está a punto de cambiar su estilo para siempre. Nueva información revela que podría estar en conversaciones para unirse a Marvel Studios con un personaje desconocido.

El cine de superhéroes es lo de hoy, todo el mundo lo sabe. Aquellos actores que han unido esfuerzos con Marvel Studios para dar sentido a las aventuras más grandes se han llenado los bolsillos y muchos otros quieren seguir sus ejemplos. Aunque las cintas de este género no obtengan muchos premios, sí que son capaces de enriquecer a sus integrantes, tal vez por eso la reciente novedad sobre Leonardo DiCaprio está acaparando la atención de las redes sociales. Él ya tiene reconocimientos y fortuna, pero tal vez continúa en su búsqueda de lo segundo.

De acuerdo con nueva información de We Got This Covered, Leonardo DiCaprio estaría en pláticas para sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel en un proyecto desconocido y con un papel del que no se tienen detalles. Cabe mencionar que es bastante común que famosos actores y actrices de Hollywood se reúnan con Kevin Feige para discutir alguna propuesta, sin embargo, en muchos casos las discusiones no llegan a ningún lugar y se debe buscar al siguiente candidato. Tal vez lo de DiCaprio no pase de una reunión de oficina, tal vez sí. Solo el tiempo nos dirá hasta dónde llegan las negociaciones y si realmente tienen frutos.

El MCU tiene un largo camino por delante. En 2019 le dijo adiós a algunos de sus superhéroes más importantes, por lo que es fundamental que el estudio logre conseguir rostros nuevos e imponentes que se hagan cargo de los Vengadores o que al menos formen una nueva fracción junto a ellos. Ya hemos sabido de algunos rostros juveniles que están a punto de ser introducidos, no obstante, tal vez el estudio está buscando a algún actor maduro y muy reconocido para dar sentido a un personaje extraordinario.

La siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel es Black Widow, con un estreno programado para el 7 de mayo de 2021. Esta cinta vaya que ha padecido las consecuencias de la pandemia, retrasando su lanzamiento todo un año para obtener los mejores ingresos en salas, ya veremos si lo logra. Por otro lado, poco antes veremos la llegada de WandaVision a la plataforma de Disney Plus, la primera serie del MCU que nos contará un historia poco convencional junto a la Bruja Escarlata y Vision; llegará al catálogo el 16 de enero y sobre decir que los fans guardan muy altas expectativas del proyecto.

Algunos opinan que el tema de superhéroes está muy desgastado, pero todavía hace falta explorar esa parte intrigante de los cómics que da origen a múltiples historias: el multiverso. En los próximos años veremos a este recurso ser explotado hasta las máximas consecuencias, tal vez dando paso a los eventos cinematográficos más ambiciosos del género... Avengers: Endgame - 95% podría quedar como un simple juego de niños si se le compara con las propuestas que Marvel Studios presentará en el futuro. Se acercan tiempos emocionantes para los fans.

