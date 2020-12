Amber Heard podría unirse a Margot Robbie en el reboot de Piratas del Caribe

Desde hace al menos tres años los fanáticos de Johnny Depp han visto la reputación de su ídolo estar en una tormenta de escándalo por su desastroso matrimonio con Amber Heard. Luego de un pleito legal contra el diario The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas”, el jurado consideró que había suficiente evidencia en contra del actor, el resultado fue su despido de Animales Fantásticos 3. Ahora, como si se tratara de una broma del destino, un rumor dice que su ex-esposa podría unirse al reboot de Piratas del Caribe, franquicia en la que Depp era el pilar principal.

Además del juicio (ya perdido) contra The Sun, el actor tiene pendiente su juicio contra Amber Heard por difamación. Cuando se anunció la demanda de US$50 millones contra la co-protagonista de Aquaman - 73%, tenía poco tiempo de haberse anunciado que Piratas del Caribe 5 ya no contaría con Johnny Depp, y él lo atribuyó al artículo que publicó la actriz en The Washington Post contando su experiencia como víctima de abuso doméstico.





Desde que se dio a conocer el veredicto del juicio contra The Sun, han aparecido numerosos rumores de que la carrera del actor está acabada, y al menos su despido de Animales Fantásticos 3 fue algo muy grande. ¿Quién querría tener a alguien acusado de golpear a una mujer en una superproducción? Según otro rumor Disney le dijo a Depp que si la corte aceptaba su apelación contra The Sun y ganaba, podría volver a la saga, no obstante la apelación fue rechazada.

Ahora el insider Daniel Richtman (vía Express) reveló que Amber Heard está en pláticas para unirse al reboot femenino de Piratas del Caribe, que contará con Margot Robbie como protagonista. Las dos actrices a su vez forman parte del universo cinematográfico de DC, Heard como Mera en Liga de la Justicia - 41% y Aquaman; y Robbie como Harley Quinn en Escuadrón Suicida - 25% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%.

De resultar cierto este rumor, sabemos que millones de fanáticos de Johnny Depp estarán muy enojados con Disney, primero por quitarle al actor su papel de Jack Sparrow y segundo por darle trabajo a la mujer que tanto odian. Mientras se confirma o se refuta el rumor, la actriz continúa trabajando en Aquaman 2 y supuestamente en un spin-off de DC Comics dedicado a Mera.

