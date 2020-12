The Umbrella Academy: Personaje de Elliot Page también podría ser trans en la serie

Esta semana nos sorprendía el anuncio del actor Elliot Page desde sus cuentas oficiales en Twitter e Instagram donde a través de un comunicado compartió con el mundo la noticia de que es transgénero, en donde también agradecía a las personas que lo han apoyado en su viaje para ser auténtico. Varias figuras del cine como Patrick Stewart y Daniela Vega están entre los miles de mensajes de apoyo que no dejan de llegar desde que Page compartió esta parte de su vida con el mundo. La talentosa estrella de películas como El Origen - 86%, Juno: Crecer, correr y tropezar - 94% y X-Men: Días del Futuro Pasado - 91% es también uno de los principales actores en The Umbrella Academy - 93%, que desde su primera temporada viene siendo una de las series más populares de la plataforma.



Entre quienes hicieron saber a Elliot Page que es bienvenido por la persona que es, podemos incluir a quienes trabajan en Netflix, ya que rápidamente se dio a conocer que no podían esperar más para verlo de vuelta en la temporada 3 de The Umbrella Academy y además su nombre fue actualizado en el contenido que se encuentra dentro del servicio de streaming. La serie fue renovada para una nueva tanda de episodios y los fans ya desean ver más de la producción, la cual al parecer tratará de apegarse a la vida real del actor desde el personaje que interpreta en la adaptación de la novela gráfica de Gerard Way.



The Umbrella Academy narra la historia de un grupo de superhéroes adoptado por el excéntrico multimillonario Sir Reginald Hargreeves. Los niños nacieron de madres que no habían mostrado estar embarazadas previamente y nacieron simultáneamente el primero de octubre de 1989. Hargreeves los convierte en un equipo de superhéroes al que le da el mismo nombre que lleva la novela gráfica y por consiguiente la serie. Al principio no reciben nombres sino números para identificarlos, pero luego se revela que sí recibieron nombres: Luther, Diego, Allison, Klaus, Five, Ben y Vanya, siendo este último personaje el interpretado por Elliot Page.





Vanya Hargreeves, también conocida como Número Siete o The White Violin, es una violinista que se siente excluida de sus hermanos porque no tiene aparentes habilidades sobrenaturales. En realidad, puede desatar una gran fuerza al concentrarse en el sonido, una habilidad que su padre suprimió con drogas para protegerla a ella y a quienes la rodean. Se espera que regrese en la tercera temporada, pero de acuerdo con nueva información todo apunta a que el personaje pasará por una transformación que lo hará apegarse más al viaje de Elliot.



Es cierto que muchos se preguntaron qué haría Netflix luego de saber que el actor es transgénero, pero desde el primer momento se confirmó que mantendría su papel. Ahora, el informante Daniel Richtman cuenta desde su perfil en Patreon que varias fuentes le han contado que el gigante del streaming que la serie hará que el personaje interpretado por Page sea trans y que además los episodios construirán su transformación poco a poco. Para la segunda temporada de esta producción ya se había confirmado a Vanya como miembro de la comunidad LGBTQ y además se embarcó en una relación sentimental con una mujer. Esto hace que no solo se trate de la vida personal del actor, sino que también encajaría bien con la narrativa de Vanya en la adaptación.





La primera temporada de The Umbrella Academy - 67% llegó a Netflix en febrero de 2019 y en abril, es decir dos meses después, reveló que para ese entonces era una de las series más vistas de su catálogo de contenido original gracias a que cuarenta y cinco millones de hogares vieron los episodios. Ese mismo mes fue renovada para una nueva temporada que llegó a la plataforma en julio de 2020 y en noviembre se anunció que tendría una tercera tanda de episodios para alegría de los fans quienes después de tantos meses de espera creyeron que no volverían a ver más de Vanya Hargreeves y compañía.



Según Deadline, The Umbrella Academy está programada para comenzar a filmar nuevamente en febrero de 2021. Al considerar el programa de producción, parece posible que nuevos episodios lleguen en algún momento entre 2021 y 2022. La serie generalmente se transmite con un año y medio entre cada temporada, pero la pandemia podría hacer que le tome mucho más tiempo a Netflix completar el rodaje y su post-producción.

