2020 es un año histórico para la diversidad y representación LGBTQ en películas navideñas

Cuando llega la época navideña, las películas temáticas se toman la pantalla. Decenas de nuevas propuestas, junto con las clásicas que no pueden faltar cada año, son las favoritas del público y ahora en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, aún pueden alegrar personas de todas las edades en esta temporada. Pero este año es diferente, porque por primera vez los miembros de la comunidad LGBTQ tienen una gran participación en la jornada al tratarse del primer año en el que cuentan con mayor representación en los filmes que honran la tradición que se celebra cada mes de diciembre.



Las buenas noticias en realidad empezaron a llegar desde el año pasado, cuando el reporte compartido por GLAAD (La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación) en su blog, de nombre Where We Are On TV, reveló datos de la programación de televisión nacional y pagada en horario estelar de la temporada 2019-2020. Dicha información demostró que de los 879 personajes regulares de series que se esperaba que aparezcan en la programación en horario estelar durante el próximo año, 90 (10,2 por ciento) se contaron como LGBTQ. Este es el porcentaje más alto de personajes regulares LGBTQ que GLAAD ha contado en la programación que se transmite en horario estelar, y se situó por encima del 8.8 por ciento del año anterior.



El año pasado, GLAAD pidió a las cadenas de transmisión que lleguen al 10 por ciento de esta representación durante el mismo horario y aunque no se han revelado nuevos datos, es factible que lo hayan logrado o incluso superado. El incremento de personajes LGBTQ, o películas protagonizadas por ellos en papeles principales, hizo posible que 2020 se convierta en un año récord para la representación de la comunidad en la pantalla en cuanto se refiere a las películas navideñas. Sarah Kate Ellis, presidenta y CEO de GLAAD, contó a CNN que en comparación con años anteriores, los filmes que están saliendo, los cuales incluyen este tipo de representación, son como hablar del día y la noche por la diferencia abismal en cantidad de estrenos.





Al parecer, Hollywood finalmente está entendiendo que hay una parte importante de público que desea verse representada y que al mismo tiempo puede generar ganancias para los estudios; después de todo es probable que no exista una base de fans más apasionada como la conformada por las personas de la comunidad, como se ha podido comprobar con La Maldición de Bly Manor - 90%, el reciente éxito de Netflix. De acuerdo con la organización, que ha monitoreado el porcentaje de personajes LGBTQ en cine y televisión durante las últimas dos décadas, es este año el que ha tenido el más alto porcentaje.

En comparación con años anteriores, y la cantidad de películas que incluyen LGBTQ que están fuera, es como el día y la noche. Realmente hemos pasado de cero a cien. Hollywood entiende que el modelo de negocio funciona, y esto les dio una enorme oportunidad.





Hallmark Channel, uno de los canales más que se enfoca en la producción de películas navideñas, lanzó este año su primer título protagonizado por una pareja gay, teniendo al actor Jonathan Bennett (Chicas Pesadas - 83%) en uno de los papeles principales. 2020 marcó el año más diverso para este canal y la película The Christmas House fue solo la primera de muchas que se producirán con una narrativa LGBTQ. Bennett, quien es gay en la vida real, contó a Fox que le sorprendió gratamente enterarse de que el papel que iba a interpretar no tenía como interés amoroso a una mujer.

Mi agente llamó y dijo: "Oye, estás haciendo una nueva película para Hallmark. Recibí esta oferta ". Yo dije: “Oh, genial". Como todas las otras ofertas de Hallmark, estoy como "Impresionante. ¿Quién es mi chica? ¿Será Lacey (Chabert)? ¿Es Danica (McKellar)? ¿Quién es? Y ellos dicen “Jake”. Y mi mandíbula golpeó el suelo. Estaba tan emocionado, ya sabes, porque he sido parte de la familia Hallmark durante mucho tiempo, pero con esta película, es la primera vez que siento que puedo interpretar a un personaje que es más auténtico a quien soy yo.

El canal Lifetime también produjo su primera cinta navideña LGBTQ, llamada The Christmas Setup, la cual se estrenará a mediados de diciembre, y su anuncio llegó junto con un comunicado donde se manifestó que la diversidad y la inclusión son una prioridad para quienes trabajan en él y que su programación tendrá más historias, personajes y actores LGBTQ en el futuro. Sin embargo, la película que se ha robado la atención del público es Happiest Season - 100%, de Hulu, que cuenta con una historia sobre una pareja protagonizada por Mackenzie Davis y Kristen Stewart, en la cual el personaje de Davis lleva al de Stewart a conocer a su familia y pasar Navidad con ellos sin contarles que se trata en realidad de su pareja.

