Wonder Woman 1984 ya tiene primeras reacciones de los críticos

Después de una muy larga espera, Wonder Woman 1984 llegará a los cines en varias partes del mundo este 16 de diciembre, mientras que en Estados Unidos estará disponible el 25 de diciembre en cines y en la plataforma de streaming HBO Max. Pero antes del estreno ya están apareciendo en Internet las primeras reacciones a la película y todo apunta que es otro triunfo para DC Comics.

La primera entrega, Mujer Maravilla - 92%, fue como un rayo de esperanza para el universo cinematográfico de DC Comics, que no solo adolecía por tener un tono demasiado oscuro y depresivo, sino que la calidad de sus producciones había causado reacciones negativas entre la crítica y los fans. Mujer Maravilla, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, triunfó en la taquilla y fue elogiada por críticos y fans.

Luego de varios retrasos, Wonder Woman 1984 ha podido ser vista por unos cuantos afortunados, y aunque todavía no hay reseñas oficiales, las reacciones publicadas en redes sociales por los críticos y por sitios de entretenimiento, demuestran que Jenkins y Gadot no han perdido el toque y nos darán una nueva aventura conmovedora y emocionante.

Al leer estos tuits (libres de spoilers obviamente), los fanáticos de DC Comics tendrán muchas ganas de ir a ver la cinta en la pantalla más grande posible. Wonder Woman 1984 viene a traer esperanza en un año que ha sido bastante problemático. A continuación les dejamos las primeras reacciones:

¡Ya vi Wonder Woman 1984! Patty Jenkins, literalmente, hizo una película de los 80 en todos los sentidos, lo que la hace única para la actualidad. Se siente más grande que la primera WW y al mismo tiempo más contenida. ¡Un montón de Diana Prince y algunos momentos épicos de Wonder Woman mientras Gal Gadot literalmente se eleva!

I've seen #WonderWoman1984!@PattyJenks literally made an 80s movie in every way, making it so unique for today. It feels both bigger than the first WW while simultaneously more contained.



Lots of Diana Prince and some epic Wonder Woman moments as @GalGadot literally soars! pic.twitter.com/QluelKwYly — BD (@BrandonDavisBD) December 5, 2020

Pedro Pascal y Kristen Wiig son lo más destacado de Wonder Woman 1984 para mí. Pascal hace todo lo posible en una interpretación salvaje de Max Lord, un villano en conflicto pero vil. La evolución de Cheetah a lo largo de la película es desgarradora pero épica. ¡Necesitamos más!

Pedro Pascal and Kristen Wiig are the highlights of #WonderWoman1984 for me.



Pascal goes ALL IN on a wild portrayal of Max Lord, a conflicted but vile villain.



Wiig's Cheetah evolution throughout the movie is heartbreaking yet epic. We need more! #WW84 pic.twitter.com/hBIUDkXCFN — BD (@BrandonDavisBD) December 5, 2020

Grandes noticias: ¡Wonder Woman 1984 es fantástica! La historia es excelente y tiene un mensaje excelente y oportuno; contiene un montón de sorpresas; y se ha realizado un trabajo increíble tanto con Cheetah como con Max Lord (Wiig y Pascal son estelares). Emociónense, porque es demasiado buena.

Huge news: Wonder Woman 1984 is fantastic! The story is excellent & has a great, timely message; it packs in a ton of surprises; and amazing work is done with both Cheetah & Max Lord (Wiig & Pascal are both stellar). Get hyped, because it's the real deal. #WonderWoman1984 #WW1984 pic.twitter.com/9UQLyxn3gx — Eric Eisenberg (@eeisenberg) December 5, 2020

Vi Wonder Woman1984 y Dios mío, ¡lloré! ¡Esto es espectacular! Empoderando tanto a hombres como a mujeres. ¡GUAUU!

I saw #WonderWoman1984 and OMG, I cried! It's spectacular! Empowering to both men and women. WOW! — Nuke The Fridge (@NukeTheFridge) December 5, 2020

Ayer vi la nueva película Wonder Woman 1984 en la pantalla GRANDE gracias a Warner Bros UK ¡¡Y aquí está mi reacción!! ‘Una obra maestra de DC y una película impresionante pero poderosa’. Wonder Woman 1984 en los cines el 16 de diciembre de Reino Unido. Más por venir ... pronto.

Yesterday I saw the New

Wonder Woman 1984 movie on the BIG screen thanks to @WarnerBrosUK

And here is my reaction!!

"A DC Movie Masterpiece and a Stunning but powerful Film"



Wonder Woman 1984 in cinemas from December 16th UK



More to come..soon#WonderWoman1984 #ww84 pic.twitter.com/WeiJr5pfLb — DC WORLD (@_DCWorld) December 5, 2020

Estoy muy feliz de informar que Wonder Woman 1984 es una auténtica maravilla de principio a fin. Un complemento excepcional para la primera película, está llena de corazón, esperanza, amor, acción, romance y humor. Patty Jenkins, Gal Gadot y su equipo entregaron una de las mejores secuelas de DC. Estaba llorando cuando terminó. No puedo decir mucho sobre la trama por los spoilers, pero es súper ingeniosa. La secuencia de apertura por sí sola es impresionante y cada escena de acción es diferente y única. También creo que este es uno de los mejores scores de Hans Zimmer ... y, para aquellos que se pregunten, la química de Gadot / Pine está ardiente otra vez.

I can’t say much about plot because spoilers, but it’s super clever. The opening sequence alone is stunning & every action scene is different & unique. I also think this is among Hans Zimmer’s best scores... and, for those wondering, that Gadot/Pine chemistry is, once again, 🔥 pic.twitter.com/VfgtXTDHJF — Erik Davis (@ErikDavis) December 5, 2020

Pude ver Wonder Woman 1984 ayer y ... honestamente, es justo lo que necesitaba. Lo que todos necesitamos. Es edificante, esperanzadora y absolutamente Wonder Woman. Simplemente una hermosa película con temas que te golpean en el corazón. No voy a acercarme a los spoilers, pero también diré que Wonder Woman 1984 no se ve ni se siente como ninguna otra película moderna de superhéroes. ¡No puedo esperar a que todos hablemos de ello!

I’m not going to toe anywhere near spoilers but I’ll also say WW84 doesn’t look or feel like any other modern superhero movie. I can’t wait for us all to talk about it! pic.twitter.com/eOhfIAuoIb — Amy Ratcliffe (@amy_geek) December 5, 2020

