Letitia Wright elimina su Twitter luego de ser criticada por compartir video anti-vacunas y transfóbico

Hace unos días Letitia Wright (Black Mirror - 64%, Ready Player One: Comienza el Juego - 78%, Death on the Nile) compartió en su cuenta de Twitter un controvertido video donde un representante de la Light London Church cuestionaba la vacuna contra el Covid-19, el cambio climático y emitía comentarios transfóbicos. La intérprete aseguró que ella solamente estaba exteriorizando sus propias dudas sobre la solución para esta pandemia, pero después de haber recibido cientos de críticas, decidió abandonar la red social donde comenzó la polémica.

Wright es conocida entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel por su papel como Shuri en Pantera Negra - 90%. Luego del inesperado fallecimiento de Chadwick Boseman, muchos han estado especulando que su personaje podría tomar el lugar de la nueva Black Panther de la franquicia. Por ahora ésos solamente son rumores, pero con la producción de la secuela en camino, el mundo está más que atento a los movimientos de la actriz.

Tal como mencionamos previamente, Letitia Wright compartió un video de más de una hora donde un líder religioso hablaba sobre el origen del Covid-19 en China y expresaba su postura anti-vacunas. Como si esto no resultara lo suficientemente grave en una situación como la actual, el hombre también realiza comentarios transfóbicos en dicha grabación publicada en el canal de Youtube On The Table.

No pasó mucho tiempo para que la intérprete comenzara a recibir críticas de sus seguidores, e incluso su compañero del MCU, Don Cheadle (War Machine), descalificó el contenido de dicho video y aseguró que si Wright resultaba ser abiertamente transfóbica hablaría con ella fuera de las redes sociales. La situación no mejoró cuando la actriz sugirió que la estaban “cancelando” por no “ajustarse a las opiniones populares”.

A pesar de que Wright publicó un tuit a modo de disculpa, donde declaraba que su intención “nunca fue lastimar a nadie”, las duras críticas y mensajes de odio en su contra continuaron llegando hasta el punto en que la intérprete decidió dar de baja su cuenta en Twitter. Por el momento, algunos fans han reaccionado de esta manera:

Que onda con lo de Letitia Wright, no me lo esperaba de ella, de verdad que decepción. Ojala y se disculpe, ya desactivo su Twitter. — Bᴀᴇ Fxɴɴʏ♡. (@imyour_fxnny) December 5, 2020

Letitia Wright se ha borrado la cuenta de twitter. 🤐 — Claudia. (@ClauGallagher) December 5, 2020

Yo: parece que Letitia Wright va a ser Black Panther en la próxima película. Me alegra.



Yo: (mira la cuenta de twitter de Letitia Wright)



Yo: oh no — Sir Laguna (@Sir_Laguna) December 4, 2020

Letitia Wright acaba de desactivar su cuenta de Twitter por el acoso infernal que está a recibiendo.

Muy 2020 la cosa... pic.twitter.com/egwXFN8Ds4 — Juanito Say (@JuanitoSay) December 5, 2020

Bueeeno veo que Twitter hoy se me ha levantado desfasado con los TT y me he enterado tarde y de casualidad del rollo antivacunas luciferasa=lucifer se la señorita @letitiawright pues nada... nos quedamos sin black panther pic.twitter.com/5qELRQVIdN — Castanyuels (@Castanyuels) December 4, 2020

¿Qué opino de @letitiawright y su cancelación por opinar en contra de las vacunas? Pues que pese a que no estoy de acuerdo con ella, no deja de ser una opinión. Nada tiene que ver con su talento como actriz. Ella es Shuri y ojalá sea Pantera Negra. pic.twitter.com/yzHkipyHUf — Strip Marvel (@StripMarvel) December 4, 2020

Después de recibir el premio Rising Star en la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a principios del año pasado, Letitia Wright habló públicamente sobre su depresión. La actriz, quien siempre ha sido una entusiasta de la fe cristiana, aseguró que gracias a Dios y su familia que pudo superar ese desafortunado episodio (vía Fox News):

Hace unos años, me vi en un profundo estado de depresión, y literalmente quería dejar de actuar. Lo único que prácticamente me sacó de eso fue Dios, mi creencia, mi fe, mi familia, y un correo electrónico de BAFTA que decía que querían que yo fuera parte de los BAFTA Breakthrough Brits, y dije: 'déjenme intentarlo de nuevo'.

Si bien el contenido del video que compartió la actriz que también formará parte de Black Panther II es muy cuestionable e hiriente para la comunidad trans, las olas de odio en redes sociales tampoco son la manera para educar a una persona. Desafortunadamente las consecuencias de la cultura de la cancelación son muy dolosas, por lo que esperamos que la intérprete de Shuri en el MCU esté recibiendo la contención emocional que necesita y el asesoramiento en el tema para que esta situación no vuelva a repetirse.

