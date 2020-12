Dafne Keen dice que las películas de Disney son mala influencia para las niñas

Más que nunca, tenemos heroínas femeninas en el cine que han ido rompiendo con los estereotipos de género sobre las mujeres. Dafne Keen, una de las actrices jóvenes más importantes en ascenso, piensa que todavía hay mucho que hacer para alcanzar una representación adecuada que inspire a las niñas y no las dañe con estándares inalcanzables que durante mucho tiempo han estado ligados a las películas de Disney.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Precisamente este año la compañía del ratón estrenó Mulan - 83%, el remake live-action de la producción animada Mulán - 86%. La película fue una de las primeras adaptaciones de Disney donde una protagonista femenina presentaba un verdadero viaje del héroe que no era motivado por la caprichosa búsqueda del “amor verdadero”. Pero no podemos decir lo mismo de la mayoría de filmes que se estrenaron durante el siglo XX y que muchos consumimos durante la infancia. Hoy llevan el título de “clásicos”, y si bien su legado es importante en la historia de la animación, es importante no dejar de analizar su contenido.

En una entrevista reciente con Elle, Keen fue cuestionada sobre la nueva ola de heroínas femeninas en el cine. Ella misma se convirtió en un ejemplo para muchas niñas cuando protagonizó con éxito Logan - 93% al lado de Hugh Jackman (Australia - 55%, X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%, El Gran Showman - 54%). Sin embargo, la intérprete asegura que todavía queda un gran camino por recorrer, sobre todo mientras las películas de Disney cargadas con estereotipos femeninos sean consumidas por menores de edad de todo el mundo (vía Comic Book):

Las películas de Disney, si las miras de nuevo, eran extremadamente malas para que las viera una niña, incluso las que no son tan antiguas. Son peligrosas porque no puedes señalar lo que realmente está mal. Creo que tenemos un largo camino por recorrer.

Te recomendamos: Dafne Keen revela que Fox tenía planes para una secuela de Logan con X-23

Sin duda es importante lo que la intérprete señala, dado que la compañía del ratón tiene un amplio catálogo con protagonistas femeninas dedicado especialmente a las niñas. No obstante, la gran mayoría de estas historias presentan estándares inalcanzables de moralidad, belleza y muchos de estos personajes se ven motivados por alcanzar el afecto de un hombre.

Dafne Keen está haciendo su parte en la lucha por una representación femenina realista y que sea una verdadera inspiración para las niñas. No sólo la recordamos por ser la audaz X-23, actualmente interpreta el papel de Lyra en la serie His Dark Materials - 90%. Sobre su personaje, la actriz comentó a Elle que se siente feliz de que sea tan humana y motive al público juvenil a querer ser como ella:

Me encanta lo real que es. No lo sé, siento que muchos personajes que las chicas ven hoy en día son inalcanzables. También están puestos en altares. Lo que me encanta de Lyra es que es humana (…) Piensas, ‘Oh, puedo ser como ella, está en mis capacidades humanas’. Ella no está haciendo nada de lo que puedas decir, ‘Bueno, eso es imposible de hacer’. Es muy fácil de identificar. Y es asombrosa porque comienza como una niña no particularmente buena y termina al final de los libros siendo una persona increíble, pero aún con defectos. Porque todo el mundo tiene defectos.

También te podría interesar: Las peores enseñanzas de las princesas Disney