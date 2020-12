Terapeuta explica por qué Aragorn es un gran ejemplo de masculinidad positiva

En años recientes se han difundido cada vez más críticas hacia los modelos de masculinidad tóxica en el cine y la televisión, pero aunque dichos personajes abundan, no se pueden pasar por alto aquellos ejemplos de masculinidad positiva en diversas producciones. Uno de los casos más notables en este siglo es Aragorn, uno de los protagonistas de la trilogía de El Señor de los Anillos que fue interpretado por Viggo Mortensen (Promesas Peligrosas - 89%, Capitán Fantástico - 83%, Green Book: Una Amistad sin Fronteras - 78%)

.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

En un video del canal de YouTube Cinema Therapy, el terapeuta y cinéfilo Jonathan Decker y el cineasta Alan Seawright hablaron sobre cómo Aragorn es un gran ejemplo de masculinidad positiva. Junto a las cualidades positivas que se han atribuido a lo largo de la historia a la masculinidad, como la valentía, la fortaleza, la determinación y el ser protector, están aquellas características de la masculinidad tóxica como la homofobia, la misoginia, la dominación a través de la violencia y la negación de la vulnerabilidad propia y de los otros.

Aragorn tiene las cualidades positivas antes mencionadas, a través de la trilogía cinematográfica se muestra como un personaje protector y valiente, pero lo vemos romper estereotipos perniciosos en varias escenas que son analizadas a detalle por Decker y Seawright. La primera de dichas escenas es la muerte de Boromir (Sean Bean); cuando lo vemos expresar afecto por otro hombre sin temer por ver comprometida su hombría; al socorrer y confortar a su compañero en sus últimos momentos, sin contener sus lágrimas, nos muestra el lado vulnerable de un fuerte guerrero que acaba de pelear y decapitar a un uruk-hai.

En otra escena muy importante del análisis, Aragorn tiene un breve encuentro con Éowyn (Miranda Otto), sobrina del rey Théoden de Rohan, mientras ella está practicando con su espada; Aragorn no la trata con condescendencia, solo la trata como una igual y con un respeto que no había recibido de ningún otro hombre, su tío espera de ella que se quede a reinar mientras él va a la guerra, pero ella desea pelear. El respeto con el que Aragorn trata a las mujeres contrasta fuertemente con el ideal de macho que muchas otras películas y series han reproducido. De acuerdo con el video de Cinema Therapy, el enamoramiento de Éowyn hacia Aragorn no solo proviene de la fortaleza y valentía que ella ve en él, sino del respeto con el que la trató, como nadie más la había tratado antes.

También te recomendamos: Viggo Mortensen dice que podría no ser completamente heterosexual



Finalmente, la escena que resume cómo Aragorn es un modelo de masculinidad positiva y rompe estereotipos es la de su coronación. Después de que Gandalf le pone la corona, él canta mientras caen flores a su alrededor; luego de encontrarse con su amada Arwen, lleva a cabo una acción que conmueve hasta las lágrimas a los fans cada vez que la ven en la pantalla, cuando se para frente a los cuatro hobbits y se inclina ante ellos.

Aragorn salvó la vida de los hobbits en varias ocasiones, dirigió a los hombres en la batalla del Abismo de Helm, reclamó el trono de Gondor para ser el líder que la humanidad necesitaba, y se enfrentó con valor en la Puerta Negra de Mordor contra una fuerza abrumadoramente superior, pero al final se inclina ante cuatro de los seres más pequeños e indefensos de la Tierra Media, sin miedo a que se ponga en duda su masculinidad, como ya lo había demostrado antes.

El Señor de los Anillos está basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien y los fans más puristas del escritor no estuvieron muy de acuerdo con los cambios que se hicieron al personaje de Aragorn en las películas, pero así como Jonathan Decker y Alan Seawright encontraron mucho por aprender de la versión cinematográfica del heredero al trono de Gondor, nosotros podemos encontrar a un gran ejemplo de masculinidad positiva.

Pueden ver el video completo en este enlace.

No te vayas sin leer: Grandes batallas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, ordenadas de la mejor a la peor