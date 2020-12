Las acciones de los cines se desploman luego de la última noticia de Warner Bros.

A falta de menos de un mes para que termine el año, el 2020 se ha posicionado como uno de los peores de los últimos tiempos para la industria cinematográfica. La pandemia de COVID-19 no solo provocó que producciones importantes tuvieran que detenerse para evitar más contagios, sino que también salas de cine de todo el mundo tuvieron que permanecer cerradas por un largo periodo de tiempo y con esto hoy enfrentan una crisis que continúa creciendo.

La llegada del 2021 había significado un poco de esperanza para las salas de exhibición cinematográfica, sin embargo, hace unas horas, Warner Bros. reveló que todas sus cintas del próximo año, entre las que destacan Dune y The Matrix 4, tendrán un estreno simultáneo en cines y en HBO Max. La noticia en lugar de ayudar a los cines los perjudicó pues sus acciones se desplomaron (vía Variety).

Este anuncio no ha sido el golpe más duro que han enfrentado los cines en los últimos meses, pues conviene recordar que otros estudios como Disney y Universal optaron por lanzar en streaming o en VOD cintas importantes como Mulan - 83% o Trolls 2: World Tour - 62%. Ahora, con la más reciente decisión de WB es probable que las salas tampoco se llenen el próximo año, lo cual es lógico considerando que la crisis sanitaria continúa y continuará.

Sin embargo, las acciones de los cines resintieron la noticia de Warner y se cayeron de manera estrepitosa. Según información de Variety, Cinemark cayó más del 21%, Imax cayó más del 7.3% y Marcus Corporation cayó más del 11%. National Cinemedia, que vende publicidad previa a la película que aparece en las pantallas de las salas de cine, también fue golpeada, pues sus acciones se desplomaron un 6.8%.

Por otro lado, AMC comenzó el día con una paliza después de anunciar que estaba vendiendo 200 millones de acciones en un intento por recaudar US$844 millones y mejorar su liquidez. La noticia del estudio detrás de películas como Godzilla vs. Kong y El Conjuro 3 no ayudó a esto y las acciones de AMC cayeron más de un 17% el jueves por la tarde.

Además de las películas ya mencionadas, Warner Bros. también tiene programado estrenar filmes como: Space Jame, The Suicide Squad , Mortal Kombat, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah, entre unas cuantas más, el próximo año. Considerando que la situación de los cines no mejoró en el transcurso de este 2020, se entiende que el estudio haya optado por un estreno simultáneo, pues esto reducirá los riesgos de pérdidas, a la vez que impulsará su plataforma de streaming.

Conviene recordar que cuando Warner se mantuvo firme en estrenar Tenet - 83% en cines, en agosto de este año, a pesar de la situación sanitaria, la megaproducción de Christopher Nolan (Interestelar - 71%, El Origen - 86%) terminó siendo un fracaso, pues las personas optaron por no acercarse a las salas y mejor esperar que el filme se estrenara en VOD.

Ahora, la compañía no está dispuesta a correr riesgos, sobre todo considerando que hay películas importantes que tendrán su lanzamiento el próximo año. No obstante, Warner Bros. ha aclarado que la medida es una solución temporal, debido a que estos filmes no se pueden proyectar en mercados importantes como Nueva York y Los Ángeles, donde los cines aún están cerrados, lo que hace que un estreno teatral tradicional sea potencialmente ruinoso.

